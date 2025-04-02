SpaceX запустил первую в истории пилотируемую миссию над полюсами Земли

Экипаж из четырех человек пробудет на земной орбите около трех дней и проведет ряд экспериментов.

Обычно все земляне, отправляющиеся в космос, путешествуют по средним широтам нашей планеты: самый максимальный наклон, с которым пилотируемому кораблю удавалось вылететь с Земли, составлял 65 градусов – его использовали во время ранних советских миссий.

В понедельник частная пилотируемая миссия Fram2 стала первой в истории, которая вышла на полярную орбиту под наклоном 90 градусов. Благодаря этому четыре члена экипажа под предводительством криптовалютного миллиардера из Китая Чун Вана смогут взглянуть на нашу планету с низкой околоземной орбиты, пролетев прямо над северным и южным полюсами.

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31 марта ракета Falcon 9 с кораблем SpaceX Crew Dragon стартовала из Космического центра Кеннеди и направилась на орбиту Земли. Команда проведет на орбите около трех с половиной дней, после чего приводнится у побережья Калифорнии – все предыдущие миссии Dragon возвращались к побережью Флориды, но структура миссии потребовала новой траектории.

Помимо пролета над полюсами Земли, Fram2 планирует провести 22 эксперимента, одобренных научными институтами из разных стран: например, получить рентгеновские снимки человека в космосе, поохотиться за явлением, похожим на полярное сияние, или изучать то, как растут грибы в условиях микрогравитации.

После приводнения вблизи побережья Калифорнии экипаж попробует самостоятельно выбраться из капсул – так они планируют научиться покидать космические корабли во время будущих миссий на Луну и другие планеты.