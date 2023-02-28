Спасательный корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС

Это позволит трем российским и американскому членам экипажа вернуться на Землю через несколько месяцев без происшествий.

Корабль «Союз МС-23» в беспилотном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС), чтобы заменить в ее составе поврежденный микро-метеоритом в декабре «Союз МС-22», сообщает «Роскосмос».

Причаливание и стыковка «Союза МС-23» к модулю «Поиск» российского сегмента МКС проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов на Земле. Корабль должен пробыть на орбите 215 суток. На «Союзе МС-23» осенью на Землю вернутся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

Операция была проведена после того, как на корабле «Союз МС-22» была обнаружена утечка в системе охлаждения. В ходе расследования экипаж МКС обнаружил отверстие диаметром 0,8 мм во внешнем радиаторе охлаждения, расположенном на служебном модуле. Поврежденный корабль был признан небезопасным для возвращения с экипажем, поэтому он будет отстыкован без экипажа и вернется на Землю в конце марта.

«Роскосмос» планирует вернуть спускаемый аппарат «Союз МС-22» на Землю целым для более тщательного изучения произошедшего.

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«Союз МС-23» доставил на станцию 429 кг грузов, среди которых – средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов.