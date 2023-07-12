Спутники Илона Маска вредят астрономическим наблюдениям

В компании уверяют, что уже пытаются исправить проблему.

Радиоастрономия — раздел астрономии, изучающий космические объекты путём исследования их электромагнитного излучения в диапазоне радиоволн. Радиоастрономия привела к значительному развитию астрономии, особенно с открытием нескольких новых классов объектов, включая пульсары, квазары и радиогалактики. Всё это благодаря тому, что радиоастрономия позволяет увидеть то, что невозможно обнаружить с помощью оптической астрономии. Такие объекты представляют собой самые далёкие и мощные физические явления во вселенной.

Согласно новому исследованию, электроника на борту спутников компании Илона Маска SpaceX Starlink «пропускает» низкочастотные радиоволны отдельно от выделенных им полос нисходящей линии связи, что может влиять на возможность заниматься радиоастрономией на Земле.

«Это исследование представляет собой последнюю попытку лучше понять влияние спутников на радиоастрономию», – Федерико Ди Вруно, соавтор исследования из обсерватории SKA и Международного астрономического союза.

Реклама

По мере того, как земное небо становится все более насыщенным, влияние спутников на исследования космоса становится все более серьезным. В настоящее время у SpaceX около 4365 небольших интернет-спутников на околоземной орбите, и планируется добавить еще тысячи. И это не единственная компания, занимающаяся размещением спутников. У OneWeb их более 600. Amazon планирует запустить еще тысячи, начиная с 2024 года.

SpaceX прислушалась к опасениям по поводу загрязнения видимым светом и разработала новый, более тусклый спутник. Но видимые длины волн представляют собой только один вид земной астрономии. Другое, возможно, гораздо более крупное направление – это радиоастрономия. И здесь кроется другая проблема.

Радиочастоты от 10,7 до 12,7 гигагерц используются спутниками для нисходящей связи в Европе. Но ученые подумали, что спутники могут излучать непреднамеренные радиоволны за пределами этого диапазона. Именно это и пытались исследовать Ди Вруно и его коллеги.

Они использовали низкочастотный ARray (LOFAR) в Европе, сеть, включающую около 20 000 радиоантенн, распределенных по 52 точкам. С таким уровнем чувствительности они наблюдали за 68 спутниками, входящими в созвездие Starlink. И здесь они обнаружили электромагнитную утечку.

«С помощью LOFAR мы обнаружили излучение в диапазоне частот от 110 до 188 МГц от 47 из 68 наблюдаемых спутников. Этот диапазон частот включает защищенную полосу частот между 150,05 и 153 МГц, специально выделенную для радиоастрономии Международным союзом электросвязи», – Сес Басса, соавтор исследования из Нидерландского института радиоастрономии.

Стоит отметить, что это излучение исходит от электроники спутников и не нарушает никаких правил. Международная электротехническая комиссия накладывает строгие ограничения на электрические устройства для контроля электромагнитных помех, но эти правила не применяются в космосе.

Пока эффект относительно небольшой. Но так, вероятно, будет не всегда. Чем больше спутников будет излучать этот радиосигнал, тем ярче он станет. Исследователи связались со SpaceX, которая работает над тем, чтобы решить проблему.

«Исследование показывает, как развитие технологий может вредить астрономическим исследованиям. На примере SpaceX мы надеемся на широкую поддержку со стороны всей спутниковой индустрии и регулирующих органов», – заключает Майкл Крамер, соавтор исследования из из Института радиоастрономии Макса Планка и Астрономического общества в Германии.