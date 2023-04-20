Starship Илона Маска взорвалась через несколько минут после запуска

Но в SpaceX говорят, что это все равно успех.

Самая большая и мощная ракета из когда-либо построенных стартовала в Техасе, но взорвалась практически сразу после запуска во время испытательного полета, который, как надеются ее создатели в компании SpaceX, станет первым шагом на пути человека к Марсу.

Исторический запуск ракеты уже откладывали раньше на этой неделе из-за проблемы с герметизацией. В итоге 120-метровая ракетная система Starship взлетела в 8:33 по местному времени (16:33 мск). Она набрала скорость, но затем начала беспорядочно вращаться на высоте, прежде чем взорваться примерно через четыре минуты после отрыва от земли.

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Оказалось, что две секции ракетной системы – ракета-носитель и маршевый корабль – не смогли должным образом отделиться после взлета, что могло привести к отказу космического корабля.

Компания SpaceX ранее предупреждала, что шансы на успех невелики и что целью испытательного полета был сбор данных, независимо от того, будет ли выполнена полная миссия.

«Суборбитальное испытание без экипажа ознаменовало собой первый полет, в ходе которого корабль Starship, рассчитанный на перевозку до 100 астронавтов, был помещен на вершину ракеты-носителя Super Heavy, чьи 33 двигателя Raptor обеспечивали огромную мощность», – заявили в SpaceX.

Гигантский космический корабль почти равняется трем пассажирским самолетам и на 10 метров выше ракеты «Сатурн-5», отправившей людей на Луну в 1969 году. Илон Маск, основатель SpaceX, на прошлой неделе получил необходимое разрешение от Федерального управления гражданской авиации для запуска.

И верхний, и нижний сегменты системы предназначены для безопасного возвращения на Землю для мягкой посадки, поэтому их можно использовать повторно. Маск говорит, что возможность многократного использования ракет делает космические полеты значительно дешевле.

Для запуска своих ракет SpaceX построила собственный космодром под названием Starbase в Мексиканском заливе в Бока-Чика, штат Техас. Несколько других ракет-носителей Starship уже находятся в производстве для будущих испытаний.

SpaceX утверждает, что Starship грузоподъемностью до 150 тонн подойдет для перевозки десятков людей и длительных межпланетных полетов.