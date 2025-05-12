Странная галактика попала в объектив космического телескопа

Красочная NGC 1961 немного отличается от своих «спиральных» собратьев.

Новое изображение галактики NGC 1961 ещё раз напоминает нам о том, что необязательно быть похожим на других, чтобы привлечь внимание космических телескопов. Точнее, быть непохожим – гораздо лучше!

Галактика NGC 1961 находится в созвездии Жираф примерно в 190 млн световых лет от Земли. Второе своё название, Arp 184, галактика получила благодаря астроному Хэлтону Арпу, попав в 1966 году в его «Атлас необычных галактик».

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Всё дело в том, что NGC 1961 нельзя назвать полноценной спиральной галактикой – она обладает лишь одним широким спиральным рукавом, усеянным звездами, а на дальней стороне галактики подобная конструкция отсутствует, и наблюдаются лишь отдельные пучки звезд и газа. Но эллиптической эту галактику тоже не назовёшь. Поэтому NGC 1961 и вошла в историю, как необычный космический объект с уникальным строением.

Помимо необычной формы, эта галактика славится сверхновыми – за 30 лет здесь произошло сразу четыре подобных космических события, которые заметили на Земле. Поэтому Arp 184 привлекла «Хаббл» и попала в его программы наблюдений.