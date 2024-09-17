Странную форму Марса объяснили утраченным спутником

Красная планета немного отличается от своих каменистых соседей по Солнечной системе – Марс считается так называемым «трехосным» эллипсоидом, то есть имеет разные размеры по всем трем осям.

Исчезнувший естественный спутник может объяснить причудливую форму Марса и экстремальные ландшафты планеты, считает астроном из Военно-морской обсерватории США.

Марс обладает необычайно разнообразным рельефом среди каменистых планет Солнечной системы. Например, вблизи его экватора в западном полушарии располагается регион Фарсида вместе с одноименным вулканическим плато и впадиной (разница высот в нагорье составляет около 10 километров не считая вулканов).

В наше время у Красной планеты насчитывается два спутника – Фобос и Деймос. Но исследователь Майкл Эфроимский в новой статье предполагает, что ранее их могло быть больше — и именно мифическую луну Нерио (названную в честь древнеримской богини войны и спутницы Марса) и следует винить в том, почему у планеты такая странная форма и переменчивый ландшафт.

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Как и наша Луна сегодня порождает приливы и отливы в океанах Земли, так и гипотетическая гравитация Нерио могла приводить в движение океаны магмы на Марсе. Но наш планетарный сосед гораздо меньше Земли, а значит, остывал гораздо быстрее. Так могли появиться резкие рельефные подъёмы и спады на поверхности Марса, которые потом, чисто теоретически, были усугублены другими геологическими процессами.

Куда же затем исчез спутник, остаётся неясным – астроном считает, что его могло уничтожить столкновение с другим небесным телом, в результате чего появились Фобос и Деймос. Или, быть может, он был вымещен из Солнечной системы через гравитационное взаимодействие. Пока что эта идея остаётся лишь гипотезой — потому что найти следы Нерио (если, например, спутник был разрушен) в виде оставшейся цепочки из кратеров по его предполагаемой орбите, пока не удалось.