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Супер-Венера: астрономы открыли новый тип планет

Супер-Венера: астрономы открыли новый тип планет

Художественное представление планеты GJ 1214 b

Уникальная экзопланета нового типа, которую обнаружили учёные, не похожа ни на один из изученных ранее астрофизиками объектов.

Наблюдения космического телескопа «Джеймса Уэбба» помогли исследователям пробиться сквозь толстый слой облачного покрова и наконец-то хорошенько рассмотреть экзопланету GJ 1214 b. Они пытались сделать это без малого десять лет. 

Загадочный мир находится в созвездии Змееносца всего лишь в 48 световых годах от Солнечной системы. Планета вращается вокруг красного карлика GJ 1214 и отличается относительно низкой плотностью: 2,2 г/см³. 

Учёным потребовалось несколько лет, чтобы разобраться с дилеммой: является ли GJ 1214 b типичным каменистым миром с богатой водородом атмосферой (такие планеты зовутся планетами земного типа) или субнептуновым объектом, полным льда?

Новые наблюдения показали – объект может быть чем-то совсем иным. Концентрация углекислого газа (CO2) на экзопланете оказалась сопоставима с уровнем, который обнаружен в плотной атмосфере Венеры. 

Конечно, исследователям не хватает ни физических, ни химических данных, чтобы сделать окончательные выводы о природе атмосферы GJ 1214 b. Проанализировав наблюдения телескопа и прогнав их через теоретические модели, учёные пришли к выводу, что на данный момент планету можно отнести к типу богатых углеродом экзопланет – а значит, GJ 1214 b может стать первым известным представителем «супер-Венер». Так астрономы решили назвать этот тип планет, который раньше им не встречался. 

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