Супер-Венера: астрономы открыли новый тип планет

Уникальная экзопланета нового типа, которую обнаружили учёные, не похожа ни на один из изученных ранее астрофизиками объектов.

Наблюдения космического телескопа «Джеймса Уэбба» помогли исследователям пробиться сквозь толстый слой облачного покрова и наконец-то хорошенько рассмотреть экзопланету GJ 1214 b. Они пытались сделать это без малого десять лет.

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Загадочный мир находится в созвездии Змееносца всего лишь в 48 световых годах от Солнечной системы. Планета вращается вокруг красного карлика GJ 1214 и отличается относительно низкой плотностью: 2,2 г/см³.

Учёным потребовалось несколько лет, чтобы разобраться с дилеммой: является ли GJ 1214 b типичным каменистым миром с богатой водородом атмосферой (такие планеты зовутся планетами земного типа) или субнептуновым объектом, полным льда?

Новые наблюдения показали – объект может быть чем-то совсем иным. Концентрация углекислого газа (CO2) на экзопланете оказалась сопоставима с уровнем, который обнаружен в плотной атмосфере Венеры.

Конечно, исследователям не хватает ни физических, ни химических данных, чтобы сделать окончательные выводы о природе атмосферы GJ 1214 b. Проанализировав наблюдения телескопа и прогнав их через теоретические модели, учёные пришли к выводу, что на данный момент планету можно отнести к типу богатых углеродом экзопланет – а значит, GJ 1214 b может стать первым известным представителем «супер-Венер». Так астрономы решили назвать этот тип планет, который раньше им не встречался.