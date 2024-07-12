Свершилось: астронавты смогут пить свою мочу в открытом космосе

В открытом космосе туалет не предусмотрен – астронавтам приходится полагаться на одноразовые подгузники внутри скафандра.

Учёные нашли способ, как помочь космонавтам комфортнее облегчиться во время длительных выходов в открытый космос за пределы Международной космической станции (МКС).

Сейчас каждый космонавт, выходящий в космос с МКС, снабжён так называемой «одеждой с максимальной впитываемостью» – попросту говоря, подгузником. Эта экипировка может доставлять космическим путешественникам немалый дискомфорт и вызывать раздражение. А жажду они утоляют благодаря фиксированному запасу воды — в скафандре всегда припрятан пакет с водой объёмом 0,95 литра.

Но благодаря новому изобретению, описанному в журнале Frontiers in Space Technology, утолить жажду и справить нужду можно будет одним махом. Новая лёгкая система специального нижнего белья под скафандр будет собирать мочу и очищать из неё до 500 миллилитров воды. Более того, весь процесс займет пять минут.

Правильная утилизация экскрементов в космосе — довольно сложный процесс. Отсутствие гравитации может привести к неожиданным ситуациям. Так, во время полета «Аполлона-10» в 1969 году наземный комплекс управления подслушал разговор Тома Стаффорда с коллегами. «Быстро дайте мне салфетку, тут какашка в воздухе плавает», — раздалось на корабле.

Новое белье, сделанное из компрессионного материала и покрытое антимикробной тканью, будет иметь датчик влажности в силиконовой чашечке, расположенной под гениталиями владельца. Определив наличие там мочи, вакуумный насос будет втягивать её в фильтрующее устройство весом в восемь килограммов. Предположительно, носить это устройство космонавт будет на спине – в коробке размеров около 40 сантиметров в высоту и 23 в ширину. Именно этот аппарат удалит основные компоненты мочи, снижая уровень солей в ней до уровня санитарных норм и преобразуя жидкость в питьевую воду.

После этого вода будет доставлена в питьевую сумку, откуда её можно будет выпить.

Новое устройство для фильтрации мочи в виде рюкзака и нижнее белье, которое будут носить астронавты Фото: Karen Morales, Claire Walter for Live Science

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«Наиболее оперативное выведение мочи из организма должно уменьшить некоторые недомогания, которые сейчас испытывают астронавты – сыпь, инфекции мочевыводящих путей и расстройство пищеварения», – объяснила София Этлин, ведущий автор исследования и научный сотрудник Weill Cornell Medicine.

«Во-вторых, объемный запас воды, который вырабатывает наша система, будет поддерживать водный баланс астронавтов», — добавила исследователь.

Сейчас система прошла испытания в лаборатории и находится на стадии дальнейшего тестирования – для начала важно понять, сколько дополнительной энергии потребуется на её поддержание и сколько лишних килограммов это добавит к стандартному скафандру. Далее разработчики планируют протестировать её на МКС — пока неизвестно, как аппарат будет работать в условиях космоса и микрогравитации.

В случае успеха система может пригодиться в процессе реализации амбициозных планов человечества по строительству баз на Луне и других планетах.