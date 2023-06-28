Таким Марс ещё не видели: снимки Красной планеты в ультрафиолете

NASA выложило изображения Красной планеты, сделанные в ультрафиолете.

Мы знаем, как выглядит Марс: он красно-оранжевый (с оттенками коричневого и ржавчины), пыльный (пылевые бури регулярно создают затруднения для марсоходов), с полярными шапками из белого льда и «шрамами» от ударов метеоритов. Но в другом свете наш планетарный сосед приобретает новые – непривычные – оттенки. Это легко можно увидеть на новых изображениях, полученных с помощью зонда Mars Atmosphere and Volatile EvolutionN (MAVEN). Он вращается вокруг Красной планеты, чтобы ученые могли составить представление о ее атмосферных процессах.

Снимки показывают, насколько изменчивыми могут быть эти самые процессы. У MAVEN есть набор разных инструментов – в их числе и тот, который может смотреть на мир в ультрафиолетовом излучении — на невидимой человеческому глазу длине волны. В ультрафиолетовом диапазоне длин волн мы можем наблюдать различные газы и взаимодействия, происходящие в небе над Марсом.

Например, MAVEN обнаружил странные полярные сияния, «танцующие» в ультрафиолете высоко над Марсом, и невидимое ночное свечение.

NASA выпустило новые изображения, показывающие три длины волны в УФ-излучении, представленные красным, зеленым и синим цветом. Атмосферная дымка и облака окрашены в белый или синий цвет, а поверхность планеты может казаться коричневой или зеленой. Озон в марсианской атмосфере кажется фиолетовым.

Изображение от июля 2022 года Фото: NASA

Два изображения были сделаны с разницей в шесть месяцев и демонстрируют сезонные изменения в атмосфере планеты. Первый снимок, сделанный в июле 2022 года, показывает южное полушарие летом, примерно во время летнего солнцестояния (и зимнего солнцестояния для северного полушария).

Атмосфера кажется довольно ясной: разве что облака заполняют каньоны Долины Маринер в левом верхнем углу. Протяженность южной полярной ледяной шапки, видимой в совершенно белом цвете, находится на самом низком уровне летом. Водяной пар можно обнаружить на очень больших высотах из-за летней жары и пыльных бурь.

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Изображение от января 2023 года Фото: NASA

Второе изображение было сделано шестью месяцами позже, в январе 2023 года. Времена года на Марсе в два раза длиннее, чем на Земле, а это означает, что изображение было сделано немного позже весеннего равноденствия в северном полушарии.

Сезонные изменения породили много белых облаков вокруг северного полушария, а накопление озона окрасило часть планеты фиолетовым. Этот газ накапливается в атмосфере холодными зимними ночами, рассеиваясь весной за счет взаимодействия с водяным паром, когда полярный лед сублимируется в условиях потепления.

Первоначально планировалось, что миссия MAVEN продлится два года, но аппарат находится на марсианской орбите с сентября 2014 года и не планирует прекращать работу. В итоге его миссия была продлена на неопределенный срок. За время своего пребывания на орбите Марса зонд добился замечательных результатов, и ученые надеются, что он продержится там еще немало времени.