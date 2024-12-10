Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил самые ранние галактики. Они сформировались на заре космоса

Предполагается, что первые звёздные скопления начали формировать галактики через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, положившего начало расширению вселенной примерно 13,8 миллиарда лет назад.

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил пять кандидатов на звание самых ранних галактик – предположительно, они образовались всего через 200 миллионов лет после Большого взрыва.

Это самые ранние из когда-либо обнаруженных звёздных систем. До этого самой древней из обнаруженных считалась галактика JADES-GS-z14-0, она примерно на 80-90 миллионов лет моложе новых кандидатов и образовалась через 290 миллионов лет после Большого взрыва. Пять новых галактик, замеченных Уэббом, расположились от нас в 13,6 миллиарда световых лет. Учёные подозревают, что в этой области звёздных скоплений подобных «старичков» может быть гораздо больше.

Галактики описаны в новом исследовании, которое было опубликовано в базе данных arXiv и ещё не прошло рецензирование.

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«Эти первые галактики оставались вне досягаемости наших наблюдений в течение десятилетий», – написали исследователи в статье.

Изучать настолько далёкие галактики – тяжкий труд: свет от них очень слабый, и только продвинутой орбитальной обсерватории Джеймса Уэбба удалось обнаружить их свет в инфракрасном спектре. На помощь исследователям также пришла теория относительности Эйнштейна: благодаря искривлениям в пространственно-временном континууме, учёные смогли уловить бледный свет ранних галактик, увеличенный и искривленный гравитацией галактики Abell S1063, находящейся между нашей Солнечной системой и изучаемой областью. В этот раз телескоп подобрался практически к пределу своих возможностей.