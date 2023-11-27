Телескоп «Евклид» передал на Землю свои первые изображения. Посмотрите, как красиво!

И это миссия пока даже не начала свою основную научную работу.

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первые пять изображений, сделанные телескопом «Евклид». Эти снимки демонстрируют уникальные изображения высокого разрешения, которые охватывают большие области неба. Однако основное назначение «Евклида» – исследование темной материи.

Наиболее широко распространенные модели Вселенной предполагают, что видимая материя составляет лишь малую часть существующего. Если расчеты верны, Вселенная на 95% состоит из темной материи и темной энергии. Больше об этом мы писали здесь.

Для миссии «Евклид» ESA проводит шестилетнее исследование одной трети неба с помощью инструментов беспрецедентной точности. Есть надежда, что, изучая структуру небесных тел и то, как они взаимодействуют друг с другом, можно будет узнать о природе и распределении темной материи и энергии.

Запущенный на ракете SpaceX Falcon 9 1 июля 2023 года, космический телескоп только через несколько месяцев приступит к своей настоящей научной миссии. Всё из-за сложных орбитальных маневров для достижения точки Лагранжа 2 (L2). Кроме того, ученым предстоит провести полную калибровку и тестирование набора бортовых приборов, чем они сейчас и занимаются – а в процессе уже получают красивые снимки.

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Скопление галактик Персея Фото: ESA

Опубликованные изображения включают снимок скопления галактик Персея, на котором запечатлены 1000 галактик в скоплении на расстоянии около 240 миллионов световых лет от Земли, а также еще 100 000 галактик на заднем плане. Считается, что только темная материя может объяснить такие скопления.

«Темная материя сближает галактики и заставляет их вращаться быстрее; темная энергия является движущей силой ускоренного расширения Вселенной. "Евклид" впервые позволит космологам вместе изучать эти темные тайны. Также телескоп должен совершить прорыв в нашем понимании космоса в целом, и эти точные изображения показывают, что миссия поможет ответить на одну из величайших загадок современной физики», – говорит сотрудница миссии Кэрол Манделл.

Посмотрите на самое первое изображение, сделанное «Евклидом».