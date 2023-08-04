Телескоп «Уэбб» обнаружил в космосе загадочный знак вопроса

Одна из главных версий – это галактика необычной формы, она расположена на расстоянии около тысячи световых лет от нас.

Команда космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) Европейского космического агентства (ESA) опубликовала изображение, где хорошо видно две активно формирующихся молодых звезды, расположенных в 1470 световых годах от нас в созвездии Паруса. На изображении звезды, названные Хербигом-Аро 46/47, окружены диском из вещества, которое «питает» звезды по мере их роста в течение миллионов лет.

Но прямо под этими звездами, на фоне потрясающего изображения дальнего космоса, находится объект, напоминающий гигантский космический вопросительный знак. Неясно, что именно может представлять собой галактика в форме вопросительного знака, но ее цвет и форма дают нам некоторое представление об объекте.

«Вероятно, это далекая галактика или потенциально взаимодействующие галактики – их взаимодействие могло вызвать искажение формы», – заявили представители Научного института космического телескопа (STScI) в Балтиморе.

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Согласно STScI, красный цвет объекта на изображении JWST говорит ученым, что объект, каким бы он ни был, находится довольно далеко.

«Потребуются дополнительные наблюдения, чтобы выяснить, что это такое с какой-либо уверенностью. JWST показывает нам много новых, далеких галактик, так что предстоит сделать много новой науки», – говорят ученые.

Мэтт Каплан, доцент кафедры физики в Университете штата Иллинойс, заявил, что объект может быть продуктом слияния двух галактик.