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Только сегодня можно увидеть последний в этом десятилетии парад планет

Только сегодня можно увидеть последний в этом десятилетии парад планет

Составной снимок «парада» шести планет, сделанный французским астрофотограф 2 февраля

Следующая такая возможность представится лишь в 2034 году.

В ближайшую ночь не забудьте взглянуть на небо: там по одну сторону от Солнца уже выстроились сразу семь планет нашей Солнечной системы. 28 февраля – идеальный момент для наблюдения редкого планетарного выравнивания во всем мире.

Начиная с середины января внимательные наблюдатели могли заметить, как Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн сгруппировались на небе, а на прошлой неделе к ним присоединился и Меркурий!

Наблюдать за удивительным и редким явлением стоит начинать сразу после захода Солнца. Сатурн будет находится ближе всех к горизонту, поэтому заметить его может быть непросто (для этого можно воспользоваться любым звездным приложением), но прямо над ним яркой точкой будет выделяться Меркурий – обе планеты сейчас находятся в созвездии Водолея. Обладателям хорошего бинокля также повезёт увидеть чуть выше западного горизонта Нептун, из всех семи планет он будет самым тусклым. А вот прямо над троицей повиснет ярчайшая Венера — поэтому для поиска остальных планет можно ориентироваться на неё. Кстати, не забудьте, что в отличии от звёзд планеты не мерцают. 

Фото: Sky Wаlk через приложение Sky Tonight © Vito Technology, Inc.
Выравнивание Сатурна, Меркурия, Нептуна, Венеры, Урана, Юпитера и Марса25 февраля 2025 года

Выше всех над горизонтом зависнет красноватый Марс. Справа от него расположится Юпитер — на небосводе он будет заметнее других, но всё же уступит по яркости рекордсменке Венере. Если приглядеться, чуть ниже Юпитера и выше Венеры в созвездии Овна можно будет наблюдать Уран — чтобы его обнаружить, лучше всего воспользоваться биноклем или уехать за город, подальше от светового загрязнения. 

28 февраля станет лучшим временем для наблюдения за планетарным выравниванием: Сатурн уже в конце этой недели не исчезнет за горизонтом. Следующий «общий сбор» сразу семи планет перед взглядом землян случится лишь в начале 2034 года! 

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