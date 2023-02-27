Транзит Меркурия по диску Солнца: съемка Solar Orbiter

Меркурий прошёл мимо ослепительной звезды, а космический аппарат смог это запечатлеть.

3 января 2023 года космический аппарат Европейского космического агентства (ESA) Solar Orbiter наблюдал, как самая маленькая планета Солнечной системы скользит по диску Солнца.

Этот тип события известен как транзит. Астрономический транзит случается, когда меньший объект (планета или спутник), проходит перед звездой, блокируя небольшое количество ее света. Хотя часто это выглядит простой тенью, такие транзиты могут предоставить учёным множество интересных данных. Именно транзитный метод чаще всего помогает астрономам искать экзопланеты за пределами Солнечной системы.

Космические телескопы, такие как Kepler и TESS, смотрят на звезды в течение длительного периода времени, выискивая слабые, но регулярные «затухания» звездного света. Это является признаком того, что мимо звезды в это время проходит экзопланета. Такое теневое мерцание не только указывает на присутствие тела на орбите, но также потенциально может дать подсказку о его составе.

Когда экзопланета проходит перед своей родительской звездой, часть света звезды фильтруется через атмосферу планеты. Анализ того, чем этот свет отличается от непосредственного света звезд, может позволить ученым определить состав газа.

Атмосфера Меркурия также изучалась с использованием данных о его транзите. Но в этот раз Solar Orbiter использовал редкое событие, чтобы откалибровать свои инструменты, а заодно засечь малютку-планету на фоне гиганта-Солнца.

Силуэт Меркурия на фоне диска Солнца должен быть абсолютно темным пятном. Следовательно, любой свет, который можно наблюдать в данных космического аппарата, скорее всего, создавался самим Solar Orbiter.

Этот эффект известен как функция рассеяния точки, и понимание того, как это происходит, помогает астрономам исключать эти помехи из научных данных Solar Orbiter. А это значит, что выполненный анализ будет более точным.

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Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, самая маленькая в Солнечной системе и одна из наименее изученных её планет. Мы не знаем, как и где он образовался, почему его ядро кажется таким огромным, есть ли в нем внутренняя геологическая активность и почему у него есть магнитное поле, тогда как у Венеры и Марса его нет.

Транзитные данные не дадут нам ответов на эти вопросы – для этого в настоящее время действует отдельная миссия космического зонда – но они напоминают нам, что даже самые маленькие планеты могут помочь в поиске новых открытий и знаний о Вселенной.