Три звезды внезапно исчезли с неба в 1952 году. Астрономы до сих пор гадают, что произошло

У ученых есть несколько версий, почему такое в принципе возможно.

19 июля 1952 года Паломарская обсерватория проводила фотографический обзор ночного неба. Часть проекта заключалась в том, чтобы сделать несколько изображений одной и той же области неба и помочь идентифицировать астероиды и другие объекты.

Около 20:52 тем же вечером фотопластинка запечатлела свет трех звезд, сгруппированных вместе. При звездной величине 15 они были достаточно яркими на изображении. В 21:45 тот же участок неба был снова заснят, но на этот раз трех звезд на нем не увидели. Менее чем за час они пропали.

Просто так звезды с небосклона исчезнуть не могут: они или взрываются, или испытывают короткий период яркости, но не пропадают совсем. И всё же астрономы держали в руках фотографическое доказательство именно такого случая. Три звезды явно были заметны на первом изображении и так же явно отсутствовали на втором.

Тогда ученые предположили, что звезды внезапно потускнели, но даже в такую версию сложно поверить. Чтобы исчезнуть с небосклона, «беглянки» должны были потускнеть в 10 000 или даже более раз.

Фото: Palomar Observatory

Что могло привести к загадочному исчезновению? Одна из идей астрономов заключается в том, что это были не три звезды, а одна. Возможно, звезда на короткое время стала яркой, например, в результате быстрого радиовсплеска магнетара. Пока это происходило, между ней и нами могла пройти черная дыра звездной массы, в результате чего вспышка на короткое время гравитационно линзировалась в виде трех изображений.

Такое должно происходить чрезвычайно редко, но другие фотографические изображения, сделанные в 1950-х годах, показывают аналогичные быстрые исчезновения нескольких звезд. В некоторых случаях звезды разделены минутами дуги, и было бы трудно создать такой эффект с помощью гравитационного линзирования.

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Объекты, обнаруженные Паломарской обсерваторией Фото: Palomar Observatory

Другая идея состоит в том, что это были вовсе не звезды. Три яркие точки находятся в пределах 10 угловых секунд друг от друга. Если это были три отдельных объекта, то что-то должно было вызвать всплеск их светимости. Учитывая временной интервал около 50 минут, причинно-следственная связь и скорость света предполагают, что объекты находились на расстоянии не более 6 а.е. друг от друга. Это означает, что они должны были находиться на расстоянии не более 2 световых лет от нас.

Это могли быть объекты Облака Оорта, где какое-то событие заставило их стать ярче примерно в одно и то же время. Более поздние наблюдения не смогли их обнаружить.

Третья идея заключается в том, что это были никакие не объекты вовсе. Паломарская обсерватория находится недалеко от пустынь Нью-Мексико, где проводились испытания ядерного оружия. Радиоактивная пыль от испытаний могла загрязнить фотопластинки, создавая яркие пятна на некоторых изображениях, но не на других. Учитывая аналогичные исчезновения, наблюдаемые на других фотопластинках 1950-х годов, это кажется вполне возможным.