Туманность Андромеды и метеорный дождь Эта-Аквариды: космический календарь на май

Наступают теплые майские вечера, и наблюдать за небесными событиями становится ещё приятнее.

Полное лунное затмение, сближение планет Солнечной системы, метеорный дождь Эта-Аквариды – вот лишь несколько ярких астрономических событий, за которыми энтузиастам стоит пристально следить в следующие недели. При удачном стечении обстоятельств можно будет даже заметить объекты глубокого космоса, говорят в обсерватории «Вега» НГУ – комментариями поделились заведующая обсерватории Альфия Нестеренко и инженер Михаил Маслов.

Астрономы рассказали, когда, где и главное – ради чего стоит вооружиться биноклями и телескопами.

5 мая

Утром в Центральной России можно будет увидеть полное лунное затмение: начало произойдет в 5:14 по московскому времени, а продлится затмение до 6:22. В эти утренние часы восходящее Солнце может немного «испортить» контрастность происходящего события, но наблюдать его будет можно.

В момент пика, около 5:53, Луна окрасится в красноватые цвета отраженного от Солнца света. Распространенное название полной Луны в мае – «Цветочная Луна». Это связано с природными явлениями – началом цветения первых весенних цветов.

Лунное затмение на Дворцовой площади, Санкт-Петербург Фото: Юрий Столыпин / фотохостинг Russian Traveler

5-6 мая

На эти даты придется пик метеорного потока Эта-Аквариды. Ожидаемая активность потока достигает до 50 метеоров в час, но из-за большой освещенности Луны в эти два пиковых дня контрастность наблюдаемых метеоров несколько ослабнет, предупреждают астрономы.

Поток можно будет наблюдать в период с 19 апреля по 28 мая, что позволит увидеть его и в дни, когда Луны не будет на небесном своде.

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Важно отметить, что в наших широтах условия наблюдения данного потока не очень благоприятные, поскольку его радиант в созвездии Водолея восходит около 3 часов утра, когда уже начинается утренний рассвет.

Тем не менее, в России для наблюдений остаётся небольшое «окно» относительно тёмного неба примерно с 3:30 до 4:30 утра, причем количество метеоров будет достигать не более нескольких штук в час из-за низкой высоты радианта.

Но россиян может приободрить то, что эти метеоры входят в атмосферу Земли под очень небольшим углом, поэтому они не углубляются в плотные слои и, прежде чем сгореть, могут пролететь большое расстояние. Поэтому в начале мая Эта-Аквариды на российских широтах подарят нам заметное количество метеоров, летящих во внешних слоях атмосферы довольно долго, несколько секунд – их еще называют грейзерами (от англ. grazer — задевающий, слегка касающийся). С поверхности Земли этот полет может выглядеть очень впечатляюще — как метеор, пролетающий через все небо.

Со 2 по 23 мая: соединения планет Солнечной системы

Сразу несколько красочных соединений планет и небесных светил можно наблюдать начиная с майских праздников: 2 мая в 20:07 мск Нептун максимально сблизится с яркой Венерой.

В ночь на 4 мая рядом с Луной будет находиться красноватый Марс. В это время в телескоп можно будет даже разглядеть голубоватые полярные шапки Красной планеты! Время сближения в 02:12 по Москве – событие получится наблюдать в течение нескольких часов.

Ранним утром 14 мая почти полная Луна будет рядом с альфой созвездия Скорпион Антаресом. А 22 мая убывающий серп Луны будет находиться рядом с планетой Сатурн, чьи кольца будут хорошо различимы в телескоп или бинокль с хорошим разрешением.

Кроме Сатурна 22 мая рядом с серпом Луны будет и маленькая в видимом размере планета Нептун, а на следующий день к нашему спутнику приблизится ещё и Венера.

Лунное затмение и противостояние Марса 27 июля 2018 года Фото: Светлана / фотохостинг Russian Traveler

27 мая: наблюдение за туманностями Андромеды и Ориона

Начиная с этого дня Луна перестанет быть видимой, наступит новолуние, и освещенная сторона нашего спутника будет обращена от Земли. Астрономы поясняют, что это лучшее время для наблюдения за звездами, метеорными потоками и объектами глубокого космоса, так как свет Луны не будет засвечивать небесный свод.

Фото: Flickr

Например, на небе можно будет разглядеть яркую галактику Андромеды (M31) – ближайшая к нашей Галактике, она будет видна в северном полушарии. Ее можно наблюдать и невооружённым глазом, но если использовать еще и телескоп, то можно будет различить спиральные рукава и яркий центр. Найти галактику Андромеды на небе довольно легко: она находится на середине расстояния между созвездием Кассиопея и созвездием Большая Медведица.

Есть и другая туманность, которую можно наблюдать в мае – это туманность Ориона (M42). Созвездие Ориона очень протяженное, и его легко отыскать по линии из 3 ярких звезд пояса Ориона. Наблюдать следует в начале мая, до того как туманность уйдёт за горизонт в поздние ночные часы.