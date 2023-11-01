У NASA есть образцы астероида Бенну, но там не могут снять крышку с контейнера

Хьюстон, у нас проблемы.

NASA находится в некотором затруднении из-за контейнера с астероида Бенну, доставленного на Землю поле грандиозной семилетней миссии (мы писали о ней здесь). Проблема возникла с открытием механизма сбора проб Touch-and-Go, или TAGSAM, который слишком хорошо запечатан.

Затруднение в том, что роборуку TAGSAM необходимо открывать в специальном боксе, предназначенном для минимизации загрязнения с Земли. Ученые хотят изучить образец в максимально первозданном состоянии. С этой целью все процедуры экстракции должны проводиться в герметичном чистом боксе под активным потоком азота. Для работы с таким боксом необходимы специальные перчатки.

Но есть и хорошие новости: образцы из другого контейнера, который собрал OSIRIS-REx при посадке, уже были извлечены исследователями и активно изучаются. Но головка TAGSAM была запечатана 35 крепежными деталями, причем два из этих крепежных элементов невозможно снять с помощью инструментов, одобренных в настоящее время для использования в герметичном боксе. А другие способы неизбежно приведут к занчительному загрязнению образца.

Учёные не спешат отчаиваться: к образцам обязательно получат доступ, но это потребует хитрых маневров. Любые инструменты нужно будет разместить внутри бокса, чтобы соответствовать стандартам «чистой комнаты».

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«Наша команда трудится над разработкой и внедрением новых подходов к извлечению материала из верхней части контейнера, продолжая при этом сохранять образец в безопасности и первозданном виде», – Эрик Мортон, сотрудник NASA.

Команде миссии OSIRIS-REx удалось собрать 70,3 грамма материала астероида Бенну и привезти их в другом контейнере, но в роборуке TAGSAM содержится еще примерно 250 граммов материала, который должен дать ученым неоценимые знания о ранней Солнечной системе.

Чтобы найти решение, понадобится несколько недель. Пока научная группа работает над этим, TAGSAM снова поместили в транспортный контейнер, запечатали уплотнительным кольцом и тефлоновым мешком, наполненным азотом, чтобы сохранить его чистым и незагрязненным.