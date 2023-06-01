У Земли обнаружили еще одну луну (она останется с нами как минимум на 1500 лет)

Космический объект под названием 2023 FW13 был обнаружен с помощью телескопа Pan-STARRS, который располагается на Гавайях.

Новое исследование показало, что у Земли появился новый естественный спутник – «квазилуна», которой дали название 2023 FW13. Квазилуна – это космический камень, вращающийся вокруг Земли, но гравитационно связанный с Солнцем. Объект был обнаружен с помощью гавайского телескопа Pan-STARRS, и он является одним из немногих известных квази-спутников.

Эксперты считают, что древний космический спутник находится в окрестностях Земли уже давно – с 100 г. до н.э. И в дальнейшем он будет продолжать вращаться вокруг нашей планеты. К счастью, ни 2023 FW13, ни другая квазилуна под названием 469219 Kamoʻoalewa не представляют опасности для людей на Земле.

Квазилуны часто выглядят так, как будто они вращаются вокруг нашей планеты так же, как и наш главный естественный спутник – Луна. Но приставка «квази» тут неспроста – гравитационно они связаны с Солнцем, а не с Землей.

2023 FW13 отличается от нашей Луны, потому что вращается далеко за пределами земной «сферы Хилла», области вокруг планетарного тела, где собственная гравитация является доминирующей силой, притягивающей спутники. Сфера Хилла Земли имеет радиус около 1,5 миллиона километров, тогда как радиус 2023 FW13 от Земли «немного» больше – 2,57 миллиона километров.

«Земля практически не играет роли в движении этого объекта. 2023 FW13 никак не связан с Землей, кроме как случайно», – Алан Харрис, научный сотрудник Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо.

2023 FW13 впервые заметили 28 марта, а потом его существование было подтверждено несколькими другими телескопами. После подтверждения 2023 FW13 был внесен в список Центра малых планет Международного астрономического союза.

Хотя размер 2023 FW13 не подтвержден, специалисты прогнозируют небольшие параметры – от 10 до 15 метров. 2023 FW13 обращается вокруг Солнца почти так же, как Земля – за 365,42 дня. В то время как он совершает круг вокруг Земли в своем орбитальном путешествии, его орбита настолько вытянута, что достигает половины пути к Марсу и на полпути к Венере.

Доктор Эмили Брансден, исследовательница из Йоркского университета объяснила, почему объект не был обнаружен раньше.

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«Такие маленькие камни, как этот, очень трудно обнаружить. Они не излучают собственный свет и не особенно отражают солнечный свет. От этого их сложно заметить, несмотря на то, что они находятся довольно близко», – Эмили Брандсен.

Орбита 2023 FW13 Фото: Tony Dunn

У Земли есть несколько известных космических спутников, многие из которых являются квазиспутниками, хотя, как показывает FW13 2023, их, вероятно, гораздо больше. Квазиспутники имеют тенденцию следовать «стабильному» пути вокруг Земли более нескольких десятилетий, прежде чем в конечном итоге покинуть орбиту планеты. По словам астронома-любителя Тони Данна, 2023 FW13 особенный, потому что он был в своем квази-состоянии на протяжении веков и останется таким «еще много столетий».

Еще один известный квазиспутник, известный как 469219 Kamoʻoalewa или 2016 HO3, также был обнаружен PanSTARRS еще в апреле 2016 года. Анализ света, отраженного от космического камня, показал, что он сделан из того же материала, что и минералы в лунных породах из миссий «Аполлон».