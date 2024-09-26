У Земли временно появится «вторая Луна»

Астероид 2024 РТ5 притянется к нашей планете 29 сентября и задержится в её гравитационном поле почти на два месяца.

Недавно открытый астероид 2024 РТ5 временно получит роль «мини-Луны», рассказали испанские астрономы в новой статье, опубликованной в журнале Research Notes of the AAS.

Космический валун типа «аполлон» был обнаружен 7 августа 2024 года благодаря системе ATLAS от НАСА, которая отслеживает потенциальные столкновения небесных тел с Землей. Астероид размером около 10 метров был признан неопасным для нашей планеты – но учёные отметили, что у него есть все шансы «застрять» в её гравитационном поле.

Реклама

Гравитация Земли способна контролировать пространство радиусом около 1,5 миллиона километров, поясняет российский астроном Владимир Сурдин. Поэтому околоземные объекты (NEOs) часто становятся «заложниками» её гравитационной власти – они втягиваются на земную орбиту, превращаясь в мини-спутники, пока наша планета не отпускает их восвояси. Например, в 2022 году астероид 2022 NX1 вертелся вокруг Земли практически месяц – с 11 июня по 3 июля, и планирует вернуться в 2051 году. А астероид 2016 HO3 «привязался» к нашей планете уже как сто лет и может остаться поблизости ещё на столетия.

От астероида 2024 РТ5 таких подвигов не ожидают – скорее всего, он останется в поле Земли до 25 ноября и отправится дальше, к другим регионам Солнечной системы. Правда, в 2025 году астероид снова приблизится к Земле, а дальше пропадёт из нашего поля зрения на следующие 30 лет.

Кстати, его можно будет увидеть в телескопы — но только в профессиональные, для любительских он слишком мал.