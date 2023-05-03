У звезды, похожей на Солнце, обнаружилась планета-океан. Или не совсем

Она находится в 245 световых лет от нас.

Экзопланета под названием TOI-733b в два раза больше Земли и обращается вокруг звезды чуть меньше Солнца с периодом чуть меньше пяти суток. Измерения ее плотности позволяют предположить, что она могла либо потерять свою атмосферу, либо быть полностью водным миром, покрытым океаном. Такие планеты астрономы называют планетами-океанами.

При такой близкой орбитальной близости тепло от звезды, вероятно, испаряет атмосферу TOI-733b, а это означает, что в относительно короткие сроки она может превратиться в небольшую и голую каменную планету.

Это, по мнению группы астрономов во главе с Искрой Георгиевой из Технологического университета Чалмерса в Швеции, может объяснить любопытный пробел в записи экзопланет: почему в параметрах между 1,5 и 2 радиусами Земли существует так мало планет.

С тех пор, как в 1990-х годах были обнаружены первые экзопланеты, исследователи обнаружили и подтвердили уже более 5300 экзопланет, а также тысячи других кандидатов. Но при этом было обнаружено поразительно мало миров, которые по размерам находились бы в промежутке между суперземлями – до 1,5 земных радиусов – и мини-нептунами (более двух земных радиусов).

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Астрономы обнаружили экзопланету TOI-733b в наборе данных, собранных телескопом TESS, и использовали спектрограф High Accuracy Radial Speed Planet Searcher (HARPS) на 3,6-метровом телескопе ESO La Silla для измерения ее характеристик. Они выяснили, что по размерам она составляет 1,99 радиуса Земли. А спектрограф HARPS измерил лучевую скорость звезды, с помощью чего получилось прикинуть ее массу – она составляла 5,72 массы Земли.

Исходя из этого, учёные выяснили, что TOI-733b имеет плотность 3,98 грамма на кубический сантиметр. Это чуть больше плотности Марса и меньше плотности Земли, которая составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр.

Мы точно не знаем, из чего состоит экзопланета, но команда провела моделирование и обнаружила, что если она когда-либо имела подобную Нептуну атмосферу из водорода и гелия, то, вероятно, уже потеряла ее. Однако если это так, то экзопланета образовала вторичную атмосферу из более тяжелых элементов.

Есть и другой вариант – это мир-океан. В таком случае планета все равно потеряла бы свой водород и гелий, но оставшаяся атмосфера была бы богата водяным паром, который более устойчив к процессам фотоиспарения. В этом случае экзопланета не испытала бы значительной потери массы атмосферы.

По словам исследователей, TOI-733 b выглядит интересной планетой и может стать небольшой, но ключевой частью для решения больших загадок экзопланетной науки.