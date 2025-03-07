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Участник закрытой программы Пентагона рассказал о древних марсианах

Участник закрытой программы Пентагона рассказал о древних марсианах

Джо Макмонигл якобы получил эти знания с помощью телепатии.

Джо Макмонигл, один из участников закрытой программы Пентагона «Звездные врата», утверждает, что с помощью телепатии получил доступ к знаниям о древних марсианах. В рамках этого проекта, который ЦРУ осуществляло с 1978 по 1995 год, Макмониглу поручали исследовать далекие объекты, используя свои способности.

Во время одного из таких сеансов он попал на Марс, приблизительно миллион лет назад. Там он обнаружил высокую пирамиду, где длинные и изящные существа в непривычной одежде скрывались от разрушительной бури. Позже он описал и другие области планеты, отметив присутствие костей и остатков разрушенных сооружений.

Ранее сообщалось, что марсоход Curiosity сделал интригующую фотографию крошечного марсианского камня, который удивительно похож на окаменевшую книгу на поверхности Красной планеты.

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