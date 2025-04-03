Ученые бьют тревогу — Луну могут заразить земными микробами

Человечество может занести туда бактерии на скафандрах и роботах.

Исследовательская группа из США и Канады обнаружила, что затененные участки лунных полюсов могут длительное время сохранять земные микроорганизмы, создавая угрозу будущим миссиям. Этот вывод был представлен на конференции USRA.

Ученые выяснили, что постоянные темные и холодные условия (минус 250 °C), а также отсутствие ультрафиолета способствуют сохранению микробов вплоть до 50 лет. Человечество, скорее всего, неизбежно занесёт бактерии на Луну через скафандры и роботов, несмотря на меры дезинфекции.

Анализ грунта и других образцов также может быть искажен из-за загрязнения. Исследователи предупреждают, что такие зоны важны для понимания истории Луны и Солнечной системы, и их загрязнение будет невосполнимой утратой.

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Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило экипаж для своей первой миссии к Луне с участием человека за более чем 50 лет.