Ученые бьют тревогу — Луну могут заразить земными микробами

Человечество может занести туда бактерии на скафандрах и роботах.
Исследовательская группа из США и Канады обнаружила, что затененные участки лунных полюсов могут длительное время сохранять земные микроорганизмы, создавая угрозу будущим миссиям. Этот вывод был представлен на конференции USRA.
Ученые выяснили, что постоянные темные и холодные условия (минус 250 °C), а также отсутствие ультрафиолета способствуют сохранению микробов вплоть до 50 лет. Человечество, скорее всего, неизбежно занесёт бактерии на Луну через скафандры и роботов, несмотря на меры дезинфекции.
Анализ грунта и других образцов также может быть искажен из-за загрязнения. Исследователи предупреждают, что такие зоны важны для понимания истории Луны и Солнечной системы, и их загрязнение будет невосполнимой утратой.
Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило экипаж для своей первой миссии к Луне с участием человека за более чем 50 лет.
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