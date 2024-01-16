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Ученые NASA наконец вскрыли капсулу с образцами астероида Бенну

Фото: NASA

Исследователи говорят, что они могут содержать семена жизни.

Команда миссии NASA OSIRIS-REx объявила о вскрытии контейнера с оставшимися образцами грунта с астероида Бенну, который был получен в сентябре 2023 года. Ранее его не удавалось открыть из-за заклинивших болтов. Сложность для ученых представляла герметичная камера, в которую был помещен контейнер. Его поместили туда, чтобы избежать загрязнения образцов грунта земными микроорганизмами.

«Наши инженеры и ученые месяцами неустанно работали, чтобы не только обработать более 70 граммов материала, к которым мы имели доступ ранее, но также спроектировать, разработать и протестировать новые инструменты, которые позволили нам преодолеть это препятствие», – говорится в сообщении NASA.

Ученые NASA впервые получили контейнер 24 сентября – после того, как космическая посылка прибыла на Землю на борту капсулы OSIRIS-REx со скоростью 43 000 километров в час. После семилетнего путешествия туда и обратно длиной 6,4 миллиарда километров капсула раскрыла парашют и благополучно приземлилась в пустыне Юты, а затем была доставлена в Космический центр Джонсона в Хьюстоне.

Но вскрыть сразу ее не смогли. Задержка при извлечении драгоценного груза капсулы была вызвана застреванием двух из 35 крепежных элементов. 

Решением проблемы стали два инструмента, похожих на зажимы, сделанные из хирургической стали. Они были протестированы в лаборатории, чтобы доказать, что теперь с капсулы можно безопасно снять застежки.

Бенну – потенциально опасный астероид, вероятность его столкновения с Землей в 2182 году составляет 1 из 2700 – это самый высокий показатель среди всех известных космических объектов. Но ученых больше интересует то, что заключено внутри космического камня.

«Это самый большой богатый углеродом образец астероида, когда-либо прибывавший на Землю. Молекулы углерода и воды – это именно те элементы, которые мы хотели найти. Это важнейшие элементы в формировании нашей собственной планеты, и они помогут нам определить происхождение элементов, которые могли привести к появлению жизни», – Билл Нельсон, администратор NASA.

Вода на Земле старше самой планеты и, вероятно, была занесена сюда в результате ударов астероидов и комет. Но вода, вероятно, была не единственным веществом, которое астероиды принесли на нашу планету.

Бенну – астероид B-типа, что означает, что он содержит большое количество углерода и, возможно, множество первичных молекул, присутствовавших при возникновении жизни на Земле.

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