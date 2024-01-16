Ученые NASA наконец вскрыли капсулу с образцами астероида Бенну

Исследователи говорят, что они могут содержать семена жизни.

Команда миссии NASA OSIRIS-REx объявила о вскрытии контейнера с оставшимися образцами грунта с астероида Бенну, который был получен в сентябре 2023 года. Ранее его не удавалось открыть из-за заклинивших болтов. Сложность для ученых представляла герметичная камера, в которую был помещен контейнер. Его поместили туда, чтобы избежать загрязнения образцов грунта земными микроорганизмами.

«Наши инженеры и ученые месяцами неустанно работали, чтобы не только обработать более 70 граммов материала, к которым мы имели доступ ранее, но также спроектировать, разработать и протестировать новые инструменты, которые позволили нам преодолеть это препятствие», – говорится в сообщении NASA.

Ученые NASA впервые получили контейнер 24 сентября – после того, как космическая посылка прибыла на Землю на борту капсулы OSIRIS-REx со скоростью 43 000 километров в час. После семилетнего путешествия туда и обратно длиной 6,4 миллиарда километров капсула раскрыла парашют и благополучно приземлилась в пустыне Юты, а затем была доставлена в Космический центр Джонсона в Хьюстоне.

Но вскрыть сразу ее не смогли. Задержка при извлечении драгоценного груза капсулы была вызвана застреванием двух из 35 крепежных элементов.

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Решением проблемы стали два инструмента, похожих на зажимы, сделанные из хирургической стали. Они были протестированы в лаборатории, чтобы доказать, что теперь с капсулы можно безопасно снять застежки.

Бенну – потенциально опасный астероид, вероятность его столкновения с Землей в 2182 году составляет 1 из 2700 – это самый высокий показатель среди всех известных космических объектов. Но ученых больше интересует то, что заключено внутри космического камня.

«Это самый большой богатый углеродом образец астероида, когда-либо прибывавший на Землю. Молекулы углерода и воды – это именно те элементы, которые мы хотели найти. Это важнейшие элементы в формировании нашей собственной планеты, и они помогут нам определить происхождение элементов, которые могли привести к появлению жизни», – Билл Нельсон, администратор NASA.

Вода на Земле старше самой планеты и, вероятно, была занесена сюда в результате ударов астероидов и комет. Но вода, вероятно, была не единственным веществом, которое астероиды принесли на нашу планету.

Бенну – астероид B-типа, что означает, что он содержит большое количество углерода и, возможно, множество первичных молекул, присутствовавших при возникновении жизни на Земле.