Ученые объяснили появление таинственных зеленых лучей над Гавайями

Специалисты связали их с работой спутника мониторинга атмосферы.

Ученые из японской Национальной астрономической обсерватории (NAOJ) объяснили происхождение таинственных зеленых лучей, которые протянулись из космоса над Гавайями: по мнению специалистов, эти лучи появились из-за работы спутника мониторинга атмосферы. Необычное явление в небе над Гавайскими островами — зеленые лазерные лучи — заметили 28 января: их удалось заснять при помощи камеры телескопа. Изначально специалисты NAOJ предполагали, что зеленый свет мог исходить от космического лидара на орбитальном спутнике НАСА ICESat-2.

Этот спутник применяют для наблюдения за толщиной земного морского льда, ледяных щитов и лесов. Однако позже японские ученые выяснили, что траектории зеленых лучей не совпадают с орбитой ICESat-2. Тогда исследователи смоделировали траектории движения спутников, которые применяют аналогичные инструменты, и обнаружили наиболее подходящего «кандидата»: им оказался спутник Daqi-1/AEMS из Китая.

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Китайский спутник для мониторинга атмосферной среды Daqi-1, как и ICESat-2, запустили в апреле 2022 года. Он предназначен для отслеживания глобальных уровней углерода и загрязнения атмосферы. Для этого у Daqi-1 есть пять инструментов, а том числе лидар ACDL для обнаружения аэрозолей и углекислого газа. ACDL может определять, сколько CO2 содержится в земной атмосфере, излучая два чередующихся лазерных луча в диапазоне волн длинной 1572 нанометров.

Ранее сообщалось, что астрономы встревожены из-за спутника BlueWalker 3: из-за своей огромной антенны передачи интернета на мобильные телефоны он может затмить в ночном небе все, кроме, разве что, Луны.