Ученые описали параллельную вселенную, которая связана с нашей

Эксперты прозвали это место «темной зеркальной вселенной».

Невидимое вещество, называемое темной материей, остается одной из величайших загадок космологии. Возможно, как предполагает новое исследование, это странное вещество возникает из «темной зеркальной вселенной», которая была связана с нашей с незапамятных времен.

Что, если мир темной материи был бы зеркалом нашего собственного, только с нарушенным набором правил? Это может объяснить, почему темная материя кажется такой обширной, но невидимой, предполагает новая теория.

Темная материя – это загадочное, неизвестное вещество, которое, кажется, составляет большую часть всей массы во Вселенной; на каждый килограмм обычной материи приходится примерно 5 кг темной материи. Единственный способ, которым ученые могут обнаружить это, – это тонкое гравитационное влияние на нормальную материю, такое как движение звезд внутри галактик и рост сверхбольших структур в космическом времени.

Можно было бы легко подумать, что, поскольку обычная и темная материя действуют по разным правилам, одна будет полностью доминировать над другой. Но, несмотря на совершенно разные свойства, количество нормальной материи и темной материи все еще находится на одном уровне. Это кажется странным совпадением. Чтобы объяснить это, ученые предположили, что между ними может быть какая-то скрытая связь.

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Исследователи предположили, что для каждого физического взаимодействия в обычной материи есть свое зеркало в мире темной материи. По словам исследователей, это будет новый вид симметрии в природе, соединяющий миры нормальной и темной материи. Эта симметрия могла бы помочь объяснить, почему темная материя и обычная материя имеют примерно одинаковое содержание.

В статье исследователи отмечают еще одно странное совпадение. В физике обычной материи нейтрон и протон имеют почти одинаковую массу, что позволяет им связываться друг с другом и образовывать стабильные атомы. Если бы протон был хоть немного тяжелее, он был бы совершенно нестабильным и распался бы всего за несколько минут, что сделало бы невозможным образование атомов. В этом воображаемом сценарии во Вселенной останется море свободно плавающих нейтронов.

Возможно, предполагают исследователи, этот воображаемый разрушенный космос может оказаться реальностью в зеркальной версии темной материи нашей Вселенной. Особая комбинация физических явлений привела бы к тому, что протон имел бы примерно ту же массу, что и нейтрон, возможно, в зеркале темной материи эта комбинация физических процессов действовала по-другому, заставляя «темный протон» испаряться и оставлять после себя море «темных нейтронов» – то, что мы называем темной материей.

В ранней Вселенной нормальная материя подверглась нуклеосинтезу, когда первые элементы образовались в ядерной плазме. Если эта новая идея верна, то в темной материи также происходил зеркальный нуклеосинтез. В те хаотичные первые дни между двумя мирами могли открыться каналы, позволяющие им влиять друг на друга.