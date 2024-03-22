Ученые представили крупнейшую карту черных дыр во Вселенной

Новая трехмерная карта космоса включает более миллиона сверхмассивных квазаров, питаемых черными дырами, которые являются одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Исследователи представили движущуюся 3D-карту сверхмассивных черных дыр, которая охватывает самый большой объем нашей Вселенной, когда-либо нанесенный на карту. Карта состоит из 1,3 миллиона квазаров – активных ядер галактик, одними из самых ярких существующих космических объектов. В квазарах окружающее вещество поглощают сверхмассивные чёрные дыры.

Свет, излучаемый квазарами, возникает в результате гравитационного притяжения сверхмассивной черной дыры, которое закручивает близлежащие облака газа. Так образуется яркий, быстро движущийся диск, а иногда – и мощные струи света. Новая карта, названная Quaia, представляет собой каталог квазаров, основанный на данных, собранных космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства.

«Этот каталог квазаров отличается от всех предыдущих каталогов тем, что он дает нам трехмерную карту самого большого в истории объема Вселенной», – Дэвид Хогг, астрофизик из Нью-Йоркского университета.

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Эволюция квазаров переплетена с эволюцией их родительских галактик, поэтому их изучение дает ученым понимание того, как растут сверхмассивные черные дыры и как формируются массивные галактики. Галактики с квазарами также окружены темной материей — невидимым веществом, которое, как считается, составляет 85% всей материи Вселенной, что дает исследователям возможность узнать больше об этом загадочном веществе. Стандартная модель космологии предполагает, что сгустки темной материи влияют на распределение обычной материи во Вселенной.

Чтобы составить карту, команда объединила объем третьего выпуска данных Gaia за июнь 2022 года, в котором было отмечено более 6 миллионов кандидатов в квазары, с данными NASA Wide-Field Infrared Survey Explorer и Sloan Digital Sky Survey.