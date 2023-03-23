Ученые предупреждают: вскоре мы можем потерять звездное небо

И вот почему.

На этой неделе астрономы предупредили, что световое загрязнение, создаваемое растущим числом спутников, вращающихся вокруг Земли, представляет собой «беспрецедентную глобальную угрозу для природы».

Количество спутников на низкой околоземной орбите увеличилось более чем вдвое с 2019 года, когда американская компания SpaceX запустила первую «мега-группировку», состоящую из тысяч спутников. И в ближайшее время этих спутников станет еще больше.

Как загрязнение воздуха повлияло на появление импрессионизма? читать

Помимо прочего, исследователи впервые измерили, насколько засвеченное спутниками ночное небо повлияет на работу крупной обсерватории в финансовом и научном отношении. Моделирование показало, что для обсерватории Веры Рубин, гигантского телескопа, который в настоящее время строится в Чили, самая темная часть ночного неба станет на 7,5% ярче в течение следующего десятилетия. Это уменьшит количество звезд, которые обсерватория сможет рассмотреть.

Есть плата и для всего человечества – некоторые небесные явления мы больше никогда не сможем лицезреть.

Реклама

«Космос – это наше общее наследие и предок, соединяющий нас через науку, рассказывание историй, искусство и культурные традиции – и теперь он находится под угрозой. Потеря природного аспекта первозданного ночного неба для всего мира даже на вершине Чогори или на берегу озера Титикака или на острове Пасхи – это беспрецедентная глобальная угроза природе и культурному наследию», – Апарна Венкатесан, астроном из Университета Сан-Франциско.

Астрономы призвали резко ограничить запуск спутников. Они заявили, что «наивно надеяться, что стремительно растущая космическая экономика ограничит сама себя».