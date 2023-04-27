Ученые узнали, что находится в недрах Марса

В этом помог посадочный модуль NASA InSight.

Новое исследование NASA InSight показывает, что у Марса жидкое ядро, богатое серой и кислородом, этот факт дает новые подсказки о том, как планеты земной группы формируются, развиваются и потенциально поддерживают жизнь. Это открытие предлагает новое понимание формирования Марса, его отличий от Земли и последствий для обитаемости планеты.

Ядро Марса менее плотное и не имеет защитного магнитного поля, что позволяет предположить, что оно могло эволюционировать из потенциально обитаемой среды в свое нынешнее состояние.

«В 1906 году ученые впервые обнаружили ядро Земли, наблюдая, как сейсмические волны от землетрясений изменяются, когда проходят через него. Более ста лет спустя мы применяем наши знания о сейсмических волнах к Марсу. С помощью InSight мы, наконец, открываем, что находится в центре Марса и что делает Марс таким похожим, но в то же время отличным от Земли», – Ведран Лекич, соавтор исследования.

Чтобы определить эти различия, ученые отследили развитие двух отдаленных сейсмических событий на Марсе, одно из которых было вызвано марсотрясением, а другое – сильным ударом, и обнаружили волны, прошедшие через ядро планеты. Сравнив время, которое потребовалось этим волнам, чтобы пройти через Марс, с волнами, которые остались в мантии, и объединив эту информацию с другими сейсмическими и геофизическими измерениями, команда оценила плотность и сжимаемость материала, через который прошли волны.

Результаты исследователей показали, что Марс, скорее всего, имеет полностью жидкое ядро, в отличие от Земли, состоящей из жидкого внешнего ядра и твердого внутреннего ядра. Кроме того, команда сделала выводы о химическом составе ядра, например, об удивительно большом количестве легких элементов (элементов с низкими атомными номерами), а именно серы и кислорода, присутствующих в самом внутреннем слое Марса.

Исследования показывают на то, что ядро Марса гораздо менее плотное, чем ядро Земли, и эта разница указывает на разные условия формирования двух планет.

Реклама

«Конечным результатом таких процессов может быть создание условий (либо их полное отсутствие) для поддержания жизни», – говорит Николас Шмерр, соавтор исследования.

По словам Шмерра, уникальность ядра Земли позволяет ему генерировать магнитное поле, защищающее нас от солнечных ветров и позволяющее сохранять воду. Ядро Марса не создает этого защитного щита, поэтому условия на поверхности планеты враждебны жизни.

Хотя в настоящее время у Марса нет магнитного поля, но ученые предполагают, что когда-то существовало магнитное экранирование, подобное полю, создаваемому ядром Земли. Об этом можно судить по следам магнетизма, сохраняющихся в коре Марса. Лекич и Шмерр отметили, что это может означать, что Марс постепенно эволюционировал до своих нынешних условий, превратившись из планеты с потенциально обитаемой средой в невероятно враждебную.

«Наши исследования – как головоломка. Например, в ядре Марса есть небольшие следы водорода. Это означает, что должны были существовать определенные условия, которые позволили водороду находиться. Мы должны понять эти условия, чтобы выяснить, как Марс превратился в планету, которой он является сегодня», – Ведран Лекич.

«Это была огромная работа, включающая в себя самые современные сейсмологические методы, которые были отточены на Земле. Теперь мы знаем гораздо больше о том, что происходит внутри марсианского ядра.

Несмотря на то, что миссия InSight завершилась в декабре 2022 года после четырех лет сейсмического мониторинга, мы все еще анализируем собранные данные. InSight будет продолжать влиять на то, как мы понимаем формирование и эволюцию Марса и других планет в ближайшие годы», – заключает Лекич.