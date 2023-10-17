Ученые, возможно, разгадали тайну быстрых радиосигналов в космосе

По словам исследователей, они распространяются почти со скоростью света.

Ученые фиксировали эти загадочные сигналы на протяжении десяти лет. Некоторые эксперты полагают, что быстрые радиовсплески (FRB) могут быть вызваны инопланетянами, пытающимися установить контакт с Землей, в то время как другие подозревают, что источником являются черные дыры.

Теперь исследователи из Токийского университета предположили, что FRB вызваны экстремальными событиями на быстро вращающихся нейтронных звездах, которые обладают самыми мощными магнитными полями в известной Вселенной. Команда обнаружила, что энергия, выделяемая толчками на поверхности нейтронных звезд, аналогична энергии на Земле.

Первый FRB был замечен или, скорее, «услышан» радиотелескопами еще в 2001 году, но не был обнаружен до 2007 года, когда ученые анализировали архивные данные.

«Недавние достижения в наблюдениях привели к обнаружению еще тысяч FRB, поэтому мы воспользовались возможностью сравнить теперь большие наборы статистических данных, доступных для FRB, с данными об экстремальных событиях и солнечных вспышках, чтобы изучить возможные сходства», – Томонори Тотани, соавтор исследования.

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Для исследования команда рассчитала корреляцию в двухмерном пространстве, что позволило им проанализировать время и энергию излучения почти 7000 всплесков от трех различных источников FRB-ретрансляторов.

Затем они использовали ту же технику для изучения временно-энергетической корреляции землетрясений, используя данные из Японии, и солнечных вспышек, и сравнили результаты всех трех явлений. Их окончательный анализ показал четыре явных сходства между FRB и данными о землетрясениях.

Два имели афтершок в течение 10-50 процентов времени после каждого события, и частота возникновения афтершоков уменьшается со временем. Третье сходство заключалось в том, что частота афтершоков всегда постоянна, даже если активность FRB-землетрясений существенно меняется. В-четвертых, оказалось, что нет никакой корреляции между энергиями главного толчка и его афтершоков.

«Это убедительно свидетельствует о существовании твердой коры на поверхности нейтронных звезд и о том, что внезапно возникающие на этой корке звездные землетрясения высвобождают огромное количество энергии, которую мы видим как FRB», – пишут исследователи.

Команда намерена продолжить анализ новых данных о FRB, чтобы убедиться, что обнаруженные ими сходства универсальны.

По оценкам ученых, каждый день может происходить до 10 000 FRB, если бы мы могли наблюдать все небо. Хотя источники большинства обнаруженных на данный момент всплесков, похоже, излучают разовое событие, около 50 источников FRB излучают всплески повторно.