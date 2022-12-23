Ученые выяснили: энергия ветра сможет питать человеческие поселения на Марсе

Возможно, мы окажемся на Красной планете уже в 2030-х годах.

Результаты нового исследования жизнеспособности турбин в качестве источника энергии для будущих миссий на Марс показывают, что энергия ветра может стать важной основой для производства энергии на Красной планете, если люди смогут успешно приземлиться там в ближайшие десятилетия.

Исследователи до сих пор не рассматривали энергию ветра в качестве ключевого источника энергии для марсианских миссий, в отличие от солнечной и ядерной энергии, потому что марсианские ветры чрезвычайно слабы. Но теперь команда под руководством Виктории Хартвик, научного сотрудника Исследовательского центра Эймса NASA, использовала глобальные марсианские климатические модели, чтобы показать, что, вопреки прошлым предположениям, «энергия ветра представляет собой стабильный, устойчивый энергетический ресурс на больших участках поверхности Марса».

«Используя современную глобальную климатическую модель Марса, мы анализируем общий планетарный марсианский ветровой потенциал и рассчитываем его пространственную и временную изменчивость. Мы обнаружили, что скорость ветра на некоторых предполагаемых посадочных площадках достаточно высока, чтобы обеспечить автономный или дополнительный источник энергии для солнечной или ядерной энергии», – Виктория Хартвик.

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Любая миссия человека на Марс потребует нескольких надежных источников энергии для поддержки астронавтов и их деятельности, но все варианты внеземной генерации энергии имеют свои плюсы и минусы. Ядерная энергетика широко рассматривается как ключевой фактор пилотируемых полетов на Красную планету, но размещение ядерных устройств вблизи человеческого жилья может быть сопряжено с риском.

Солнечная энергия использовалась на марсоходах предыдущего поколения и посадочном модуле InSight, но, в свою очередь, этот тип питания малоэффективен во время пыльных бурь, которые затемняют солнечный свет и из-за самой пыли, которая оседает на панелях.

Кроме того, многие из наиболее перспективных мест посадки людей на Марс расположены в высоких широтах на полюсах и вокруг них, где потенциально можно извлекать жидкую воду из внеземного льда. Однако в этих районах также наблюдаются значительные колебания доступности солнечной энергии, что создает потребность во вторичном источнике энергии.

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Хотя марсианские ветры довольно слабые по сравнению с земными, исследователи обнаружили несколько привлекательных мест, в которых теоретически могут использоваться ветряки в качестве источника энергии, а сочетание солнечной и ветровой энергии откроет доступ к местам на обширных участках планеты, включая ледяные места на полюсах.

На данный момент группа ученых определила несколько областей, которые были бы особенно благоприятны для использования энергии ветра, в том числе в ледяных северных регионах Deuteronilus Mensae и Protonilus Mensae. Исследователи считают, что там можно установить 50-метровые турбины, что позволит астронавтам выжить в странной ледниковой местности чужого мира.

Конечно, ветроэнергетика имеет свои недостатки, в том числе громоздкий вес турбин. Но в целом результаты нового исследования говорят о том, что энергия ветра может расширить возможности изучения марсианского ландшафта и сыграть ключевую роль в качестве автономного или резервного источника энергии в первом межпланетном приключении человечества.