Ученые взволнованы: этот астероид практически невозможно уничтожить

Ученые предупреждают об опасности, которую могут нести некоторые космические объекты.

Ученые считают, что ни один из до сих пор обнаруженных астероидов не угрожает нашей планете, однако в будущем может быть обнаружен космический камень, который положит конец человечеству, и единственный способ его остановить – отклонить от курса (как это было показано в ходе миссии DART в прошлом году).

Но что, если такие усилия не приведут к успеху? К сожалению, некоторые астероиды практически невозможно сбить с курса, и новое исследование показывает, что к таким типам камней относится Итокава, астероид диаметром 0,33 км. Он стал первым астероидом, с которого на Землю были доставлены образцы грунта.

Итокава состоит из рыхлых валунов и камней, слипшихся вместе под действием гравитации, поэтому большая часть его представляет собой пустое пространство.

«В отличие от монолитных астероидов, Итокава не является цельным куском камня, он состоит из рыхлых валунов и камней, его очень трудно разрушить», – Фред Журдан, ведущий автор исследования из Университета Кертин в Австралии.

Как объяснил Журдан, попадание космического корабля в Итокаву будет чем-то похоже на удар молотком по куче песка.

«Ничего особенного не произойдет, и молот просто шлепнет по песку, а куча будет выглядеть почти так же, как и до этого. Ударная волна, вызванная любым объектом, столкнувшемся с Итокавой, будет поглощена этой кучей щебня», – говорит ученый.

Для исследования профессор Журдан и его коллеги использовали два дополнительных метода для анализа трех частиц пыли из Итокавы. Первый – это дифракция обратно рассеянных электронов. Она предоставила информацию о структуре материала и о том, подвергался ли он ударам. Второй метод – это аргон-аргоновое датирование, которое используется для датирования столкновений с астероидами.

Орбита астероида Итокава и его положение в Солнечной системе. В 2010 году зонд «Хаябуса» Японского космического агентства достиг астероида, доставив на Землю образцы грунта космического камня Фото: Wikimedia Commons

Результаты команды подтверждают общепринятую теорию: Итокава является остатками гораздо более крупного объекта, который был разрушен в результате космического столкновения. Согласно полученным данным, это столкновение разрушило монолитный родительский астероид и образовало Итокаву около 4,2 миллиарда лет назад.

Это намного больше, чем время выживания монолитных астероидов размером с Итокаву, находящихся в поясе астероидов, которое, как считается, составляет всего несколько сотен тысяч лет.

«Такое поразительно долгое время существования астероида размером с Итокаву объясняется амортизирующей природой материала, из которого он состоит», – Фред Журдан.

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Ученые заявляют, что у человечества пока недостаточно знаний о том, как защитить нашу планеты в случае, если один подобных объектов направится к Земле. Орбита Итокавы вокруг Солнца пересекает орбиты Земли и Марса, он достаточно близок к нам, но, тем не менее, пока у специалистов нет опасений, что он может столкнуться с Землей в ближайшее время.

«Мы решили выяснить, устойчивы ли астероиды из груды щебня к ударам или они распадаются при малейшем ударе. Теперь, когда мы обнаружили, что они могут выжить в Солнечной системе на протяжении почти всей ее истории, их должно быть больше в поясе астероидов, чем считалось ранее, поэтому есть больше шансов, что, если большой астероид мчится к Земле, он будет таким», – Ник Тиммс, соавтор исследования из Университета Кертин.

Способ NASA в прошлогодней миссии DART (отклонение астероида путем столкновения с ним космического корабля для изменения его траектории) известна как «кинетический удар», но есть и другие потенциальные варианты.

«Если астероид обнаружен слишком поздно для кинетического толчка, мы потенциально можем использовать более агрессивный подход, например, использовать ударную волну близкого ядерного взрыва, чтобы сбить с курса груду обломков астероида, не разрушив его», – говорит Тиммс.

Подобный метод использовался в фильме 1998 года «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли, когда астронавты пробурили дыру в астероиде, чтобы вставить туда бомбу. Однако, по словам Журдана, это не идеальный метод, хотя возможен вариант взрыва за пределами астероида.

Команда использовала два взаимодополняющих метода для анализа трех частиц пыли из Итокавы. На фото одно из зерен с астероида Фото: Curtin University

«Мы не хотим уничтожать астероиды и фрагментировать их. Что мы хотим сделать, так это просто убрать его с дороги. Хорошая вещь в наших выводах заключается в том, что мы показываем, что астероиды из груды щебня действительно устойчивы, поэтому мы можем рассмотреть сценарий, в котором нам нужно будет взорвать, скажем, ядерное устройство рядом с астероидом, чтобы ударная волна могла его оттолкнуть», – говорит Журдан.

Считается, что каждые пять тысяч лет на Землю падает астероид размером в футбольное поле, а каждые миллион лет – камень, способный уничтожить цивилизацию. В попытке справиться с угрозой астероидов, которые однажды могут подойти слишком близко, NASA сформировало программу планетарной защиты, которая включает в себя миссию Double Asteroid Redirection Test (DART).

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DART был запущен в ноябре 2021 года и завершил свое 10-месячное путешествие, столкнувшись с астероидом Диморфос 26 сентября 2022 года. Диморфос диаметром около 170 метров вращается вокруг более крупного астероида под названием Дидимос, оба из которых находятся на расстоянии около 11 миллионов километров от нашей планеты.

Ни Диморфос, ни его Дидимос не представляют опасности для Земли, поэтому миссия DART была репетицией того, что когда-нибудь может произойти.