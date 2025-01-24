Ученые зафиксировали в космосе загадочное «птичье пение»

Его уловили на рекордном расстоянии — более 100 тысяч километров от Земли

Коллектив астрономов из Китая, США и Швеции обнаружил в космосе волны, которые своим звучанием напоминают птичье пение. Эти волны известны под названием хорового излучения — это всплески плазмы, частота колебаний которой попадает в диапазон человеческого слуха. Если перевести эти сигналы в аудио, то они будут похожи на звонкие трели птиц.

Несмотря на то, что ученые уже сталкивались с такими волнами ранее, на этот раз им удалось уловить «птичью песню» на беспрецедентном расстоянии — более 100 тысяч километров от Земли, что прежде считалось невозможным. Волны были найдены в зоне, где магнитное поле Земли сильно деформировано, что оказалось неожиданным и поставило перед исследователями новые вопросы о природе этого явления.

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В настоящее время ученые еще не имеют четкого представления о механизме образования этих колебаний. Считается, что магнитное поле Земли играет ключевую роль в данном процессе. Похожее явление наблюдали и рядом с другими планетами Солнечной системы, такими как Юпитер и Сатурн. К тому же, эти волны могут создавать высокоэнергетические электроны, способные нарушать работу спутников.

Ранее ученые выяснили, как звучит «вопль» сверхмассивной черной дыры.