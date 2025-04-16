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Ученые заметили нечто странное во время пробуждения черной дыры

Ученые заметили нечто странное во время пробуждения черной дыры

В прошлом году астрофизики впервые в истории зафиксировали рождение сверхмассивной черной дыры прямо на их глазах.

Когда летом 2024 года исследователи заметили пробуждение громадной черной дыры в галактике SDSS1335+0728 из-за необъяснимого изменения её яркости, это явление само по себе стало беспрецедентным. Но дальнейшее изучение объекта в 340 миллионах световых лет от нас, получившего имя «Ански», удивило исследователей ещё больше. 

Впервые активные извержения «Ански» были замечены в 2019 году, а в феврале 2024 года ученые зафиксировали вспышки рентгеновского света, исходящие от объекта. Вспышки повторялись с почти регулярными интервалами – это краткосрочное явление называется «квази-периодическими извержениями» (QPE). Интересно, что исследователи так и не смогли определить конкретный источник этих извержений.

С одной стороны, подобный всплеск активности может наблюдаться у сверхмассивных черных дыр во время «разрыва» звезды. С другой, постоянное поддержание яркости должно быть связано с подпиткой от материала, накопленного в аккреционном диске – то есть сгустке газа, образованного вокруг остатков звезд. Но поведение «Ански» не соответствует ни тому, ни другому сценарию — её вспышки рентгеновского излучения слишком длинные (около 4,5 дней) и в десять раз ярче, чем у обычных QPE. 

Есть, конечно, вероятность, что аккреционный материал объекта находится под влиянием чего-то типа ближайшей звезды, но даже в таком случае поведение «Ански» не соответствует существующим моделям и знаниям о черных дырах. Исследователи продолжат и дальше наблюдать за процессом формирования супермассивного чудища, чтобы в конце концов разгадать загадку подобных пугающих объектов.

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