Учёные нашли редчайшую чёрную дыру в центре нашей Галактики

Загадочный объект предположительно находится в звёздном скоплении IRS 13.

Признаки редкой черной дыры средней массы обнаружены в центре Млечного Пути, сообщают учёные в новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal.

До этого астрофизики в основном наблюдали за чёрными дырами, образованными вследствие гравитационного коллапса звёзд (масса таких дыр составляет не более 80 масс нашего Солнца), либо за сверхмассивными чёрными дырами. Масса таких дыр-гигантов может варьироваться от миллионов до миллиардов солнечных масс.

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А вот чёрные дыры, чья масса находится в диапазоне между двумя этими крайностями (например, от 100 до одного миллиона масс Солнца), большая редкость – во всей Вселенной обнаружено всего несколько таких объектов. Это не просто странно, но и проблематично: ведь это не даёт учёным возможность проследить эволюционный путь от «маленьких» чёрных дыр, образованных от одной звезды, до их сверхмассивных собратьев.

Учёные долгое время наблюдали за скоплением звёзд IRS 13, которое пролегает на расстоянии 0,1 светового года от центра Млечного пути поблизости от Стрельца A* (Sgr A*) – сверхмассивной чёрной дыры с массой в 4,3 миллиона солнечных масс. Самым удивительным для них было то, как звездам в скоплении IRS 13 удаётся сохранять свою структуру и упорядоченность рядом с таким мощным соседом.

Из этого астрономы сделали два вывода: IRS 13 взаимодействует со сверхмассивной чёрной дырой, что приводит к упорядоченному движению звёзд. При этом внутри скопления должно быть что-то, что позволяет ему сохранять наблюдаемую компактную форму.

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Наблюдение за движением звёзд и газовых сгустков в скоплении IRS 13 под руководством астрофизика Флориана Пайскера из Кельнского университета в Германии показало: внутри кластера может скрываться чёрная дыра средней массы примерно в 30 тысяч солнечных масс. Это подтверждается тем, что в предполагаемом месте учёные заметили рентгеновское излучение и кольцо ионизированного газа, вращающегося вокруг потенциальной дыры со скоростью 130 километров в секунду.

Конечно, звёздный кластер и его загадочная чёрная дыра ещё потребуют продолжительного мониторинга – но пока учёные пришли к выводу, что именно IRS 13 с его загадочной структурой могут являться «важным строительным блоком» для сверхмассивной чёрной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути. Это значит, что обнаруженная дыра средней массы играет немалую роль в жизни своего соседа-гиганта, провоцируя его рост и эволюцию.

Теперь в планах астрономов наблюдения с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба и Чрезвычайно большого телескопа, который в настоящее время пока ещё находится в стадии строительства. Это позволит детально исследовать происходящие внутри этого звёздного скопления процессы.