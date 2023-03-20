Учёные попробовали вырастить рис на Марсе

Марсианская почва может содержать все питательные вещества, необходимые для выращивания популярной среди землян сельскохозяйственной культуры.

Марсианская почва может содержать все необходимые питательные вещества для выращивания риса, говорится в исследовании ученых под руководством планетолога Абхилаша Рамачандрана. Однако растению может понадобиться небольшая помощь, чтобы выжить среди перхлората – химического вещества, которое может быть токсичным для растений и было обнаружено на поверхности Марса.

«Мы хотим отправить людей на Марс, но мы не можем взять туда всё. Это будет слишком дорого», – Абхилаш Рамачандран.

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Рамачандран и его коллеги выращивали рисовые растения на имитаторе марсианской почвы, сделанном из базальта пустыни Мохаве. Они также выращивали рис в чистой почве и в нескольких смесях почвы и имитатора марсианской почвы. Все горшки поливали один или два раза в день.

Команда обнаружила, что рис действительно смог прорасти в синтетическом марсианском грунте. Однако у растений были более тонкие побеги и корни, чем у растений, проросших из обычной почвы и гибридных почв. Они обнаружили, что даже замена всего лишь 25 процентов «грунта-имитатора» почвенной смесью очень помогла всходам.

Исследователи также пробовали выращивать рис в почве с добавлением перхлората. Они взяли один сорт дикого риса и два усовершенствованных, генетически модифицированных для устойчивости к стрессовым факторам окружающей среды, таким как засуха. А затем попытались вырастить их в «марсианской» почве с перхлоратом и без него.

При концентрации в три грамма перхлората на килограмм почвы рис не рос. Но когда концентрация составляла всего 1 грамм на килограмм, у одной из мутантных линий выросли и побег, и корень, а у дикого сорта – только корень. Полученные данные свидетельствуют о том, что, поработав с модифицированным геном успешного растительного мутанта SnRK1a, люди в конечном итоге смогут вывести сорт риса, подходящий для Марса.