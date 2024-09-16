Учёные заподозрили, что у Бетельгейзе есть компаньон

Кажется, что рядом с одной из самых ярких звёзд на небе может находиться секретный спутник.

Бетельгейзе — красный сверхгигант в созвездии Ориона (поэтому её также именуют Альфа Ориона) — не раз заставляла учёных задумчиво вглядываться вдаль.

Чего стоит только её «великое потускнение», когда звезда вдруг резко снизила свою яркость до минимальных значений (астрономы заметили это в 2019 году), словно перед взрывом сверхновой, а потом, в 2020, неожиданно вернулась к своему нормальному состоянию.

Бетельгейзе, прославленная благодаря фильму «Битлджус» (это, кстати, один из вариантов английской транскрипции имени звезды), является так называемой «полуправильной переменной звездой». Каждый 400-дневный цикл её яркость уменьшается и увеличивается, однако у Бетельгейзе есть и второй, более длинный цикл «сердцебиения» – он длится около 5-6 лет. Для таких больших звёзд (по диаметру она примерно в 700 раз больше Солнца) такое поведение не совсем привычно.

В новом исследовании, которому ещё предстоит пройти рецензирование, учёные предположили, что за этот загадочный «длинный цикл» может быть ответственна другая звезда-компаньон поблизости, массой примерно в два раза больше нашего Солнца.

Бетельгейзе во время «великого потускнения» в 2019-2020 годах Фото: European Southern Observatory

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Согласно гипотезе, мы замечаем этого закадычного «приятеля Бетельгейзе» с Земли, когда он появляется в нашем поле зрения, рассеивая облака пыли рядом с красным сверхгигантом – а с нашей планеты это выглядит так, словно Бетельгейзе стала ярче.

Хотя это всего лишь одна из теорий непривычной пульсации гиганта, с точки зрения астрономии это не будет неожиданностью – у многих звёзд есть один или два компаньона. Учёные предполагают, что звезда-спутник может представлять из себя нейтронную звезду (то есть сверхплотное ядро, оставшееся после вспышки сверхновой) — но это ещё предстоит выяснить с помощью последующих рентгеновских наблюдений.

Находящаяся на расстоянии около 548 световых лет от Земли Бетельгейзе является ближайшим красным сверхгигантом к Солнечной системе. Эта звезда примерно 900 раз больше Солнца, а ее масса составляет примерно 15-20 солнечных масс. Если бы гигант находился в центре нашей Солнечной системы, то Меркурий, Венера, Земля, Марс и пояс астероидов были бы внутри Бетельгейзе. Когда Бетельгейзе станет сверхновой (по разным оценкам это произойдет в течение ближайших 10-100 тысяч лет), она на несколько месяцев будет сопоставима по яркости с Луной в земном небе.