Удивительное фото с МКС: атмосфера Земли сияет золотом

Новая фотография, сделанная астронавтом на борту Международной космической станции, демонстрирует золотое свечение, окружающее нашу планету.
На этом снимке с высокой выдержкой, который был сделан астронавтом МКС, видно свечение атмосферы Земли и звездное небо. Фото было снято, пока орбитальный комплекс находился на высоте 415 километров над Тихим океаном к северо-востоку от Папуа-Новой Гвинеи.
Такое завораживающее свечение воздуха является результатом взаимодействия в верхних слоях атмосферы Земли: молекулы азота, кислорода, натрия и озона возбуждаются ультрафиолетовым излучением солнечного света и, в свою очередь, светятся при столкновении друг с другом.
Такое световое шоу лучше всего наблюдать ночью. Поэтому фотография была сделана с высокой выдержкой, позволяющей «проникнуть» в камеру достаточному количеству света, чтобы снять Землю и усеянное звездами небо.
В дополнение к красочному золотистому сиянию на фотографии запечатлены белая тонкая рябь облаков над темно-синим Тихим океаном. В поле зрения камеры также попались части самой космической станции, в том числе узловой модуль «Причал» и многоцелевой лабораторный модуль «Наука», которые принадлежат «Роскосмосу».
Самые красивые снимки, сделанные на МКС
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