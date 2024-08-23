Удивительное фото: Сатурн на задворках суперлуния

С воскресенья по среду земляне могли наблюдать «суперлуние» – в этот период наш спутник оказывается в перигее, то есть в точке максимального сближения с Землей. Один астрофотограф воспользовался этим, чтобы сделать действительно космический снимок.

Полнолуние, которое достигло своего пика 19 августа в 21:26 по московскому времени, было примечательно по ряду причин: во-первых, это было самое настоящее «суперполнолуние». Во-вторых, все полнолуния августа называют «осетровыми» из-за особой активности пресноводной рыбы в этом месяце. В-третьих, оно было ещё и «голубым» – но не из-за цвета, как кто-то мог подумать, а из-за редкости самого явления, когда луна становится полной третий раз из четырех за астрономический сезон (отсчитывается от дня зимнего или летнего солнцестояния и до дней равноденствия).

Осетровая Луна Фото: Анна Чадова / фотохостинг Russian Traveler

Всю неделю фотографы с разных уголков Земли «ловили» значительно увеличившийся в размере спутник во всем его великолепии. Астрофотографу Джошу Дьюри удалось запечатлеть Луну в ещё более уникальный момент. В ранние утренние часы с 20 на 21 августа Луна полностью «перекрыла» яркий Сатурн, словно погасив свет окольцованной планеты более чем на час).

Сильнее всего это было заметно в некоторых частях Европы, Южной Америки и Африки. Сам астрофотограф в этот момент находился в английском городке Сомерсете. С 4 до 5:30 утра по местному времени он сделал более 30 отдельных снимков Луны, «перекрывающей» Сатурн по ходу своего движения – а затем собрал их воедино, чтобы получить один общий кадр необычного феномена.

Фото: Josh Dury / Live Science

Реклама

Яркие кольца Сатурна можно отчетливо заметить при приближении снимка: сначала планета пропадает на северо-западне от спутника, перекрываясь широтой его диска, а затем возникает вновь уже на востоке, примерно через час. Конечно, это всего лишь оптическая иллюзия – Сатурн находится от Луны на расстоянии более чем миллиард километров.

Помимо полнолуния август был наполнен и другими яркими астрономическими событиями – метеорные потоки Персеиды подарили красочные звездопады, а бушующая солнечная активность окрасила небо полярным сиянием.

Фотограф Дьюри смог запечатлеть эту яркую звездную активность ещё на одном составном снимке — в этот раз рядом с культовым археологическим памятником Стоунхенджем, где он поймал на камеру ослепительный звездопад.

Метеорный поток Персеиды и Млечный Путь Фото: Josh Dury / Live Science

«Осетровое суперлуние» стало третьим полнолунием, начиная со дня летнего солнцестояния 20 июня, а следующее случится уже 18 сентября — это «урожайное суперлуние» уже не будет «голубым», но тоже будет довольно мощным, так что не забывайте смотреть на небо!