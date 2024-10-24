Удивительное фото звездного сверхскопления в созвездии Жертвенник

Совсем молодое, но при этом массивное скопление звезд «Вестерлунд 1» находится от нас на расстоянии в 12 000 световых лет.

Компактное звездное сверхскопление в созвездии Жертвенник (Ara Cluster) было названо в честь своего первооткрывателя Бенгта Вестерлунда. Обнаружено оно было ещё в 1961 году, но исследовать его, и уж тем более поймать на камеру, долго не удавалось.

Всё дело в том, что скопление Вестерлунд 1 скрыто от наших глаз высокой концентрацией межзвездных облаков пыли и газа, поэтому оптические телескопы типа «Хаббл» не могут уловить его. Но недавно камеры инфракрасного диапазона телескопа Джеймса Уэбба смогли запечатлеть удивительное объединение редких массивных звёзд, желтых гипергигантов и красных сверхгигантов.

Из-за 18 шестиугольных зеркал, расположенных в главном зеркале телескопа, создаётся впечатление, что яркие звёзды на фото похожи на гигантские снежинки. В октябре космические службы назвали снимок «Вестерлунд 1» фотографией месяца.

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Скопление, которое уже получило репутацию гигантской «галактической фабрики звезд», можно наблюдать из Южного полушария вблизи хвоста созвездия Скорпиона и на пути к ядру Млечного Пути. В нашей Галактике это крупнейшее известное звездное скопление, его масса превышает солнечную в 50 000-100 000 раз. Сейчас ему не более 5 миллионов лет, и по подсчётам астрономов, примерно через четыре десятка миллионов лет его осветят взрывы более 1,5 тысяч суперновых.