«Уэбб» нашел в дальнем космосе близнеца Млечного Пути

И близнец этот похож на нашу Галактику в зеркальном отражении. На этом примере мы можем заглянуть в прошлое самого Млечного Пути.

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядела наша Галактика в начале своей истории? Астрономы с помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружили еще одну галактику, которая является почти зеркальным отражением Млечного Пути в младенчестве.

Галактика получила прозвище Спарклер («бенгальский огонь»). Все потому, что вокруг нее вращается около двух десятков сверкающих шаровых скоплений. Там также есть несколько карликовых галактик, поглощенных Спарклером.

Изображение JWST показывает Спарклер таким, каким он был, когда Вселенной было всего четыре миллиарда лет – около трети ее нынешнего возраста. Это означает, что эта галактика, как и Млечный Путь, начала формироваться очень рано в космической истории.

Если Спарклер пошел по тому же пути роста, что и Млечный Путь за счет слияний и поглощений галактик, то он должен был расти так же, как и Млечный Путь. Примерно через девять миллиардов лет он будет очень похож на своего старшего брата – нашу собственную Галактику.

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Спарклер находится в направлении созвездия Летучая Рыба в южном полушарии неба. Галактика находится на расстоянии примерно девяти миллиардов световых лет от нас. Как и Млечный Путь, Спарклер не возник из космоса уже готовым. Обе галактики зародились как «сверхплотности» материи (подобные облакам нейтрального водорода) в ранней Вселенной. Это что-то вроде «семян» галактик, стянутых друг с другом за счет гравитационного притяжения. Шаровые скопления появились в некоторых из этих скоплений, вероятно, незадолго до рождения галактики. Вот почему звезды в некоторых шаровых скоплениях старше Спарклера.

Затем наступила эпоха «слияний и поглощений», когда малыш-Млечный Путь (и, предположительно, Спарклер тоже) начал пожирать близлежащие карликовые галактики. Такой каннибализм – это важный эволюционный шаг. Вполне возможно, что по крайней мере половина массы нашей галактики образовалась благодаря таким слияниям. Со временем весь материал объединился в спиральный диск, где сегодня существуют Солнце и большинство прочих звезд.

Но будет ли Спарклер идти по тому же пути развития, что и Млечный Путь? Судя по данным JWST, да. Хотя сейчас он имеет лишь малую часть массы Млечного Пути (около трех процентов), позже Спарклер изменится, поглотив более мелкие галактики рядом. В конце концов, он сравняется с массой Млечного Пути в современной Вселенной.

Это довольно интересно, потому что дает астрономам возможность понять, что происходило в ходе эволюции нашей собственной галактики.

«Кажется, мы наблюдаем "из первых рук" взросление этой галактики по мере того, как она наращивает свою массу – в форме карликовой галактики и нескольких шаровых скоплений. Мы воодушевлены этой уникальной возможностью изучить как формирование шаровых скоплений, так и "младенческого" Млечного Пути в то время, когда возраст Вселенной составлял только треть нынешнего ее возраста», – Дункан Форбс, из Университета Суинберна в Австралии.

Форбс вместе с коллегой Аароном Романовски из Университета штата Сан-Хосе в Калифорнии использовали данные JWST для изучения возраста и металличности нескольких «искр» (компактных источников) в галактике Спарклер и вокруг нее. Цель состояла в том, чтобы изучить металличность ряда компактных звездных скоплений, окружающих Спарклер. Ученые хотели посмотреть, напоминают ли они более молодые версии шаровых скоплений Млечного Пути.

По словам Романовского, наблюдения JWST за Спарклером также могут ответить на различные вопросы о шаровых скоплениях и их формировании.

«Происхождение шаровых скоплений – давняя загадка. Мы очень рады, что JWST может оглянуться назад и увидеть их в молодости», – Аарон Романовски.

Оказывается, скопления Спарклера имеют поразительное сходство с аналогичными объектами Млечного Пути. Некоторые из них, по-видимому, образовались очень рано, и их звезды довольно богаты металлами. Кажется, это указывает на очень быстрый процесс химического обогащения в ранней Вселенной.

В паре скоплений были звезды немного старше и беднее металлами, чем в других скоплениях. Вероятно, они принадлежат маломассивной галактике-спутнику, которая поглощается Спарклером. Сцена очень напоминает историю слияний Млечного Пути на протяжении всей его жизни.