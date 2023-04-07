«Уэбб» обнаружил древнейшую черную дыру во Вселенной

Этот космический монстр в 10 миллионов раз тяжелее Солнца.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), мощные камеры которого позволяют ему буквально заглянуть в прошлое к самым ранним дням Вселенной, обнаружил сверхмассивную черную дыру. Её масса в 10 миллионов раз превышает массу Солнца. По оценкам ученых, она возникла всего через 570 миллионов лет после Большого взрыва – можно сказать, на заре Вселенной.

Черные дыры – одни из самых увлекательных и загадочных объектов во Вселенной. Это области космоса, где гравитация настолько сильна, что ничто, включая свет, не может их избежать. Они образуются из остатков массивных звезд, которые потребляют свое топливо и коллапсируют под действием собственной гравитации. При этом их гравитационные силы становятся настолько сильными, что они создают сингулярность, сжимаясь в точку с бесконечной плотностью и нулевым объемом. Вокруг сингулярности находится граница, называемая горизонтом событий – своеобразная точка невозврата, откуда уже невозможно вернуться.

Хотя это пока старейшая из известных науке черных дыр, астрономы подозревают, что подобных объектов во Вселенной может быть много.

«Мы только начинаем изучать этот период космической истории с JWST, и я очень рада от мысли, что нам еще предстоит открыть», – Ребекка Ларсон, астрофизик из Университета в Остине.

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Чтобы обнаружить черную дыру, астрономы просканировали небо двумя инфракрасными камерами телескопа – прибором среднего инфракрасного диапазона (MIRI) и камерой ближнего инфракрасного диапазона JWST – и использовали встроенные спектрографы камер, чтобы разбить свет на его составляющие частоты.

Разобрав эти слабые проблески, посланные из первых «дней» жизни Вселенной, они обнаружили неожиданный всплеск частот, содержащихся в свете, – ключевой признак того, что горячий материал вокруг черной дыры испускает слабые следы излучения по всей Вселенной.

Как именно в молодой Вселенной могли внезапно образоваться такие черные дыры, остается загадкой. Астрономы все еще охотятся за еще более древними, гипотетическими «первичными» черными дырами, которые возникли сразу после или, согласно некоторым теориям, даже до Большого Взрыва. Но пока они остаются неуловимыми.