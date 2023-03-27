«Уэбб» обнаружил планету с песчаными облаками всего в 40 световых годах от нас

Экзопланета вращается вокруг двух звезд сразу, а в её сутках – 22 часа.

Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обратил свой инфракрасный взор на экзопланету и обнаружил плотные облака, клубящиеся в атмосфере этого причудливого далёкого мира.

В сутках планеты VHS 1256b – 22 часа, но она находится чрезвычайно далеко от двух звезд, вокруг которых вращается. Астрономы использовали спектрограф ближнего инфракрасного диапазона «Уэбба» (NIRSpec) и прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) для наблюдения за планетой и обнаружили, что в ее верхних слоях атмосферы есть силикатные облака.

Глубже на планете находятся облака, состоящие из более крупных зерен, и они кажутся более илистыми. В отличие от земных облаков, облака этой экзопланеты горячие.

VHS 1256b находится примерно в 40 световых годах от нас в созвездии Ворона. Она расположена в четыре раза дальше от своих звезд-хозяев, чем Плутон от Солнца. Один год на этой планете равен 10 000 земных лет.

В сообщении NASA облака описываются как «вихревые» и «песчаные». Отмечается, что изменения яркости, вызванные движением облаков, «настолько эффектны, что это можно считать самым изменчивым объектом планетарной массы, известным на сегодняшний день».

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Астрономы также обнаружили на экзопланете явные признаки присутствия воды, метана и окиси углерода, а также некоторые признаки двуокиси углерода. Как именно эти молекулы проявляются в этом внеземном мире, в каких облаках они могут парить или как глубоко они залегают, пока неясно.

Спектр экзопланет был среди самых первых целей научных наблюдений Уэбба, что свидетельствует о том, насколько важны инопланетные миры для амбициозной космической миссии по «всматриванию» глубоко в космос. «Уэбб» впервые обнаружил углекислый газ в атмосфере мира за пределами Солнечной системы в августе, а в сентябре сделал первые снимки экзопланеты.

VHS 1256b – еще одна часть экзопланетной головоломки. С астрономической точки зрения планета относительно молода – ей всего-то 150 миллионов лет. Ученые подозревают, что планета будет остывать по мере старения, а ее облачный покров рассеется.

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