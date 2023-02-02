«Уэбб» показал россыпь спиральных галактик на крошечном участке неба

Одна из основных научных целей «Уэбба» – наблюдать за далекими, а значит, древними галактиками, чтобы понять как они формируются, эволюционируют и из чего состоят.

На этом снимке месяца, сделанном космическим телескопом имени Джеймса Уэбба (JWST), показана россыпь галактик, а также яркие звезды Млечного пути, увенчанные фирменными шестиконечными дифракционными пиками «Уэбба».

Большая спиральная галактика в центре называется LEDA 2046648. Она на расстоянии чуть более миллиарда световых лет от Земли, в созвездии Геркулеса. За ней на снимке видны более далекие галактики.

Одна из основных научных целей «Уэбба» – наблюдать за далекими, а значит, древними галактиками, чтобы понять как они формируются, эволюционируют и из чего состоят. Острое инфракрасное зрение JWST помогает телескопу заглянуть в прошлое, поскольку свет от более старых и далеких галактик смещается в красную сторону в сторону инфракрасных длин волн.

Сравнение этих галактических древностей с современными галактиками поможет астрономам понять, как галактики выросли, чтобы сформировать структуры, которые мы видим во Вселенной сегодня. «Уэбб» также исследует химический состав тысяч галактик, чтобы пролить свет на то, как тяжелые элементы формировались и накапливались по мере эволюции галактик.