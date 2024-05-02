«Уэбб» показал туманность Конская Голова в небывалых деталях

Одна из самых примечательных структур на земном небе предстала перед нами в совершенно новом свете.

Наблюдения в среднем и ближнем инфракрасном диапазоне, проведенные космическим телескопом Джеймса Уэбба, выявили ранее невидимые для астрономов особенности туманности Конская Голова. На захватывающем дух детальном изображении космический телескоп приблизился к области над головой «лошади», запечатлев её в потрясающем разрешении.

Туманность Конская голова расположена в созвездии Ориона, левее Пояса охотника и, несмотря на огромные по земным масштабам размеры, является маленькой частицей значительно большего Облака Ориона.

Используя комбинацию из 23 фильтров, команда астрономов добилась такого впечатляющего разрешения, что смогла отследить излучение от частиц размером менее 20 нанометров, включая межзвездные полициклические ароматические углеводороды, а также свет, рассеянный более крупными частицами, и ионизированный водород, присутствующий в этом громадном облаке космической пыли и газа.

(ESA/Webb, NASA, CSA, K. Misselt/University of Arizona, and A. Abergel/IAS/University Paris-Saclay/CNRS, Mahdi Zamani The Euclid Consortium, Hubble Heritage Project/STScI AURA)

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На снимках астрофотографов-любителей туманность Конская Голова выглядит темной, как тень – будто дыра в светящемся вокруг пространстве. Но если посмотреть на нее в длинах волн, выходящих за пределы видимого человеческим глазом диапазона, туманность преображается из темной пустоты в сияющее, клубящееся облако.

У туманности Конская Голова нет внутреннего источника света, но она нагревается близлежащим комплексом Сигма Ориона – системой очень молодых, крупных и горячих звезд, светящихся при температуре около 34 600 Кельвинов.

Всё это делает Конскую Голову превосходной «лабораторией» для изучения того, как рождаются звёзды. Новые снимки туманности Конская Голова буквально дают нам возможность заглянуть в колыбель звездообразования и проследить за процессами, формирующими нашу Вселенную. Каждая деталь, запечатленная телескопом, приближает нас к пониманию грандиозного космического полотна.

(ESA/Webb, NASA, CSA, K. Misselt/University of Arizona, and A. Abergel/IAS/University Paris-Saclay/CNRS)

Интенсивное излучение звезд за пределами туманности оказывает разрушительное воздействие на окружающее вещество. Жесткий ультрафиолетовый свет вызывает процесс фотодиссоциации, при котором молекулы распадаются под действием жестких лучей, создавая поле в основном нейтральной межзвездной среды. Поэтому вокруг туманности Конская Голова находится так называемая область фотодиссоциации (PDR), которую помогут исследовать снимки JWST.

Новые наблюдения также могут помочь понять процесс фотоиспарения, при котором газ ионизируется мощным светом и фактически испаряется. Следующим шагом станет тщательный анализ излучаемого света, чтобы выяснить химический состав пыли и газа, а также размер и поток пылевых частиц на основе того, как рассеивается свет.