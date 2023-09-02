«Уэбб» показал уникальные снимки галактики Водоворот

Знаменитая галактика предстала перед нами в совершенно новом виде.

Галактика Водоворот, также известная как M51, – один из самых известных объектов ночного неба. Она настолько близка и заметна на северном небе, что астрономы-любители десятилетиями делились ее потрясающими фотографиями.

Но мы никогда до сих пор не видели эту галактику глазами космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Новое изображение, полученное с помощью инструментов телескопа NIRCam и MIRI показывает невероятную детализацию и выявляет скрытые особенности среди спиральных рукавов М51.

Галактику прозвали Водоворотом из-за ее закрученной структуры, напоминающей воду, кружащуюся в канализации. Как и в других спиральных галактиках здесь хорошо заметны извилистые спиральные рукава.

Интегрированные данные камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRCam) и инструмента среднего инфракрасного диапазона (MIRI) показывают теплую пыль, которая концентрируется вдоль спиральных рукавов и проявляется в виде темно-красных областей.

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Яркие области вдоль рукавов – это области звездообразования, ведущие вниз к сине-белому центральному ядру. Оранжевые и желтые области показывают области ионизированного газа, созданные недавно образовавшимися звездными скоплениями.

Также JWST обнаружил, что внутри рукавов находятся пещеристые черные пузыри, которые позволяют нам видеть далекие звезды сквозь газ и пыль галактики.

Галактика Водоворот расположена на расстоянии 31 миллиона световых лет от нас в созвездии Гончих Псов.

Галактики М51 и NGC 5195 на изображении «Хаббла» Фото: NASA

На других изображениях, например на снимке выше, видна маленькая желтоватая галактика на самом дальнем конце одного из рукавов Водоворота. Это галактика NGC 5195, которая взаимодействует с М51.

Несмотря на то, что NGC 5195 намного меньше галактики Водоворот, считается, что гравитационное влияние частично ответственно за заметные и отчетливые спиральные рукава М51.