«Уэбб» прислал новые снимки Сатурна. И они не такие, как мы привыкли

Снимки пока не обработали, но так даже интереснее.
Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) недавно прислал новые изображения Сатурна. Конечно, эти тёмные снимки предстоит обработать, но и без обработки они выглядят удивительно. Телескоп провел наблюдения с помощью своего прибора спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec), а необработанные изображения были загружены на неофициальный сайт Уэбба JWST Feed.
Судя по «сырым» снимкам, когда их всё-таки обработают, мы увидим Сатурн во всей его красе.
Сатурн и его кольца светятся как в инфракрасном, так и в ближнем инфракрасном диапазоне, но диапазон длин волн различается. В NASA объясняют, что кольца Сатурна отражают солнечный свет на длине волны в 2 микрона, но не 3 и 5».
Два фильтра телескопа, использованные для создания этих изображений, работают в более длинноволновых диапазонах. В результате на изображениях кольца планеты одиноко мерцают на фоне черноты космоса, а сам Сатурн будто бы сливается с ним.
Кольца Сатурна — самые яркие в Солнечной системе (они покрыты льдом, поэтому отражают свет даже сильнее, чем сама планета).
Белые крапинки, которые можно увидеть на изображении, – это шум: они будут убраны на обработанных фотографиях.
Уэбб взглянул на Сатурн «по заказу» группы ученых под руководством планетолога Ли Флетчер из Лестерского университета в Великобритании. Астрономы надеются использовать данные инструмента NIRSpec, чтобы узнать больше о спутниках и кольцах Сатурна.
Они отмечают, что NIRSpec должен быть особенно чувствительным к обнаружению новых спутников вокруг планеты. Это довольно кстати – недавно Сатурн вновь обогнал Юпитер по количеству спутников (теперь их у него что-то в районе 145). Не исключено, что найдутся и новые.
Сатурн стал рекордсменом по количеству спутников. Он вновь обогнал Юпитер
Также ученые запросили изображения конкретных спутников Сатурна, а заодно – наблюдения с помощью другого прибора JWST Mid-Infrared Instrument (MIRI). Эти снимки поступят позже.
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