«Уэбб» в деталях показал, что осталось после взрыва сверхновой звезды

Остаток Кассиопея А сформировался в результате взрыва сверхновой 340 лет назад.

NASA представило новый снимок, полученный с помощью космического телескопа NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) «Джеймс Уэбб». Изображение снято в среднем инфракрасном диапазоне — на нем в высокой детализации показан остаток сверхновой Кассиопея А, который сформировался после взрыва звезды 340 лет назад.

Кассиопея А — один из самых молодых известных остатков, сформированный после взрыва сверхновой. Этим закончилась эволюция звезды из созвездия Кассиопеи. Диаметр остатка — около десяти световых лет. От Земли его отделяют около 11 тысяч световых лет.

Для того, чтобы создать новое изображение, ученые преобразовали исходные данные из инфракрасного диапазона в цвета видимого спектра. На внешней стороне пузыря, который был сформирован в результате взрыва, видны завесы из материала от взорвавшейся звезды — благодаря излучению теплой пыли они кажутся оранжевыми и красными. В этом месте материал врезается в окружающий околозвездный газ и пыль.

Внутри пузыря на снимке видно пестрые, ярко-розовые нити, которые усеяны скоплениями и узлами. Это материал самой звезды, сияющий из-за смеси разных тяжелых элементов — в том числе кислорода, аргона и неона — а также выбросов пыли. Этот звездный материал также проявляется более слабыми пучками вблизи внутренней части полости.

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Сверхновые, подобные той, что сформировала Кассиопею А, имеют решающее значение для жизни, привычной человечеству. Эти сверхновые распространяют по межзвездному пространству такие элементы, как кальций, составляющий большую часть костного материала, и железо, которое определяет свойства крови.

Между тем яркие цвета нового изображения несут в себе огромное количество информации для ученых, которую они только начинают извлекать. Астрономы, изучая остаток Кассиопеи А, надеются понять, сколько в нем содержится пыли — это, в свою очередь, открывает путь к понимаю того, где создаются строительные блоки для формирования планет.

Ранее сообщалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые напрямую сфотографировал экзопланету.