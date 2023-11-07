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«Уэбб» в новом свете увидел завораживающую Крабовидную туманность

Фото: NASA

Теперь мы можем сравнить изображения орбитальной инфракрасной обсерватории со снимками «Хаббла».

Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал новые снимки потрясающей туманности, раскрывая ранее невиданные детали этого объекта.

Туманность – это облако газа и пыли, часто образующееся из обломков умирающих или взрывающихся звезд. Эти облака также являются колыбелью новых звезд, а газ и пыль служат строительными блоками для звездного формирования.

По оценкам астрономов, в одном только Млечном Пути существуют десятки тысяч туманностей, и JWST недавно обратил внимание на одну из них: Крабовидную туманность, расположенную на расстоянии около 6500 световых лет от нас.

Около 1000 лет назад сверхмассивная звезда стала сверхновой и взорвалась, выбросив свои раскаленные внутренности в космос. Но плотное ядро этой звезды осталось нетронутым и представляет собой Крабовидный Пульсар, который сегодня живет в центре туманности.

Пульсар – это быстро вращающийся объект, который, как в случае с Крабовидной туманностью, увеличивает газообразный материал вокруг него, что JWST впервые раскрыл в ошеломляющих деталях. В свою очередь, «Хаббл» не мог показать эти детали, когда нацелился на туманность в 2005 году.

Фото: NASA
Параллельное сравнение Крабовидной туманности, видимой «Хабблом» в оптическом свете (слева) и «Уэббом» в инфракрасном свете (справа)

На изображениях обоих телескопов сложная структура овальной туманности расположена на черном фоне. На внешней стороне туманности, особенно в левом верхнем и нижнем левом углу, лежат завесы светящегося красного и оранжевого материала. Внутри этой внешней оболочки лежат крупные петли пестрых нитей желто-белого и зеленого цвета, усеянные комками и узлами.

На изображении «Хаббла» центральная часть туманности ярко светится, а на изображении «Уэбба» видны полупрозрачные тонкие ленты дымчато-белого цвета в той же области. Вокруг и внутри остатка сверхновой находится множество точек сине-белого света на изображении «Хаббла», а также синего, красного и желтого света на изображении «Уэбба».

Дополнительные аспекты внутреннего устройства Крабовидной туманности становятся более заметными и более детально видны в инфракрасном свете, захваченном «Уэббом». В частности, JWST выделяет так называемое синхротронное излучение: излучение, создаваемое заряженными частицами, такими как электроны, движущимися вокруг силовых линий магнитного поля с релятивистскими скоростями. Излучение здесь выглядит как молочный дымообразный материал на большей части внутри Крабовидной туманности.

Другие, более красочные щупальца газа и пыли, которые вы видите на изображении, – это остатки мертвой звезды. Например, ионизированная сера выглядит красновато-оранжевой, ионизированное железо – синим, а пыль – зеленовато-желтой.

Поиск ответов о прошлом Крабовидной туманности продолжается, поскольку астрономы продолжают анализировать данные «Уэбба» и сверяться с предыдущими наблюдениями других телескопов. Кроме того, ожидается, что в течение следующего года «Хаббл» вновь обратит свой взор на Крабовидную туманность впервые с 2005 года.

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