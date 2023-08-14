«Уэбб» запечатлел Эарендель – самую далекую из обнаруженных звезд

Она образовалась примерно через миллиард лет после Большого взрыва.

На этом изображении массивного галактического скопления под названием WHL0137-08, полученного космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), запечатлена самая далекая из когда-либо обнаруженных звезд. Она выглядит как красная точка в полосе чуть ниже дифракционного всплеска, если смотреть чуть ниже и правее самого яркого объекта на снимке (в направлении «пяти часов»).

Инструмент NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) «Уэбба» показывает, что объект является массивной звездой B-типа, которая более чем в два раза горячее нашего Солнца и примерно в миллион раз ярче.

Звезда, которую исследовательская группа назвала эльфийским именем Эарендель, расположена в галактике Sunrise Arc, и ее можно обнаружить только благодаря совместным усилиям человеческих технологий и космоса – посредством эффекта, называемого гравитационным линзированием.

«Уэбб», как и ранее космический телескоп «Хаббл», разглядел Эарендель из-за удачного расположения за складкой в пространстве-времени, созданной массивным скоплением галактик WHL0137-08.

Скопление галактик, расположенное между нами и Эаренделем, настолько массивно, что искажает ткань самого пространства – это производит увеличительный эффект, позволяя астрономам смотреть сквозь скопление, как через увеличительное стекло.

Инструмент «Уэбба» NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) показывает, что Эарендель является массивной звездой B-типа, которая более чем в два раза горячее нашего Солнца и примерно в миллион раз ярче Фото: NASA

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В то время как другие объекты галактики благодаря гравитационному линзированию проявляются несколько раз, Эарендель выглядит как единственная точка света даже на инфракрасных снимках «Уэбба» с высоким разрешением. Исходя из этого, астрономы определили, что объект увеличен по меньшей мере в 4000 раз и поэтому чрезвычайно мал. Это самая далекая из когда-либо обнаруженных звезд, наблюдавшаяся через миллиард лет после Большого взрыва.

На приведенном выше изображении звездообразующая область выглядит вытянутой, и ее возраст оценивается менее чем в 5 миллиардов лет. Более мелкие точки по обе стороны от Эаренделя – это два изображения более старого, сформировавшегося звездного скопления, возраст которого оценивается не менее чем в 10 миллиардов лет. Астрономы установили, что это звездное скопление гравитационно связано: оно не рассеивается в пространстве. По их оценкам, оно существует и сегодня, несмотря на время, прошедшее с момента его образования.

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У столь массивных звезд, как Эарендель, часто есть спутники. Астрономы не ожидали, что «Уэбб» обнаружит каких-либо спутников Эаренделя, поскольку они должны быть очень близко друг к другу и неразличимы в небе. Однако, основываясь исключительно на цветах Эаренделя, астрономы видят намеки на более холодную и красную звезду-компаньона. Этот свет был растянут расширением Вселенной до длин волн длиннее, чем могут обнаружить инструменты «Хаббла», и поэтому его можно было обнаружить только с помощью «Уэбба».

В настоящее время астрономы анализируют данные наблюдений прибора NIRSpec (спектрограф ближнего инфракрасного диапазона) «Уэбба», которые обеспечат точные измерения состава и расстояния до галактики.

Исследователи надеются, что это может стать шагом к возможному обнаружению одной из звезд самого первого поколения, состоящей только из необработанных компонентов Вселенной, созданных в результате Большого взрыва, – водорода и гелия.