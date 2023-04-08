«Уэбб» запечатлел кольца Урана на эффектном фото

Космический телескоп впервые обратил свой взор на ледяного гиганта.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал захватывающее изображение Урана, на котором в мельчайших деталях показана кольцевая система ледяного гиганта, а также его самые яркие спутники и динамичная атмосфера.

Новое изображение Урана показывает 11 из 13 известных нам колец планеты. Некоторые из них настолько яркие, что на изображении сливаются друг с другом. Что действительно поразило астрономов, так это тот факт, что прибор JWST для ближней инфракрасной камеры (NIRCam) обладает достаточной чувствительностью, чтобы запечатлеть два самых внутренних пыльных кольца Урана.

Полноразмерный снимок Урана, сделанный космическим телескопом Джеймса Уэбба 6 февраля 2023 года, также показывает шесть из 27 спутников планеты.

Когда «Вояджер-2» сфотографировал Уран во время своего пролета в 1986 году, он увидел планету не более чем инертным голубым шариком, лишенным четких очертаний. Новая фотография JWST – совсем другое дело: она уже рисует картину динамичного и меняющегося мира на планете.

Аннотированная версия изображения Урана, полученного космическим телескопом Джеймса Уэбба 6 февраля 2023 года, на котором видны его яркая полярная ледяная шапка и светящиеся облака Фото: NASA

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Изображение JWST было получено путем объединения данных двух фильтров, которые можно увидеть как синюю окраску и оранжевые блики соответственно.

Сейчас на северном полюсе Урана весна. Это видно на изображении, где правая сторона ледяного гиганта становится ярче на его северной полярной ледяной шапке, обращенной к Солнцу. Ученые впервые увидели этот аспект полярной шапки планеты.

На краю полярной шапки покоится яркое облако с едва заметными более тусклыми протяженными чертами. Оно включает в себя второе очень яркое облако на левом краю Урана. Подобные облака типичны для планеты и их можно увидеть в инфракрасном диапазоне. По словам членов команды JWST, предполагается, что они связаны со штормовой активностью на ледяном гиганте. Лето на северном полюсе Урана начнется в 2028 году.

Космический телескоп продолжит наблюдать за ледяным гигантом. Ожидается, что его расширенное исследование позволит увидеть два еще более тусклых внешних пылевых кольца, которые были обнаружены «Хабблом» в 2007 году.